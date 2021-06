Keftas d’agneau et pitas grillés

Portions : 4 | Préparation : 25 min | Cuisson : 8 à 10 min

INGRÉDIENTS

1 lb (500 g) d’agneau haché

1/2 petit oignon haché finement

1/3 t (80 ml) de coriandre fraîche, hachée

4 gousses d’ail finement hachées

2 c. à thé (10 ml) d’assaisonnement au chili

1 c. à thé (5 ml) de coriandre moulue

1/2 c. à thé (2 ml) de cumin moulu

1/4 c. à thé (1 ml) de paprika

2 c. à thé (10 ml) d’huile d’olive

8 pains pitas de 6 po (15 cm) de diamètre

1 t (250 ml) de chou coupé en fines lanières sauce raita au concombre

1 lime coupée en quartiers (facultatif)

sel et poivre

MODE DE PRÉPARATION

Dans un grand bol, bien mélanger l’agneau, l’oignon, la coriandre hachée, l’ail, l’assaisonnement au chili, la coriandre moulue, le cumin et le paprika. Saler et poivrer. Diviser la préparation en 8 portions. Presser chaque portion sur une brochette en métal ou en bois préalablement trempée dans l’eau en lui donnant la forme d’une saucisse légèrement aplatie. Badigeonner les brochettes d’agneau d’huile. Régler le barbecue à puissance moyenne-élevée. Mettre les brochettes d’agneau sur la grille huilée du barbecue et fermer le couvercle. Cuire de 8 à 10 minutes ou jusqu’à ce que la viande ait perdu sa teinte rosée à l’intérieur (retourner les brochettes à la mi-cuisson). Entre-temps, faire griller les pains pitas sur la grille huilée du barbecue pendant 2 minutes (les retourner une fois). Garnir les pains pitas de chou, de la sauce raita et des brochettes d’agneau. Servir avec les quartiers de lime, si désiré.

SAUCE RAITA AU CONCOMBRE

Donne environ 1 t (250 ml)

Dans un petit bol, mélanger 1/2 t (125 ml) de yogourt grec nature épais, 1/3 t (80 ml) de concombre pelé, râpé et égoutté, 2 c. à table (30 ml) de menthe fraîche hachée, 2 c. à thé (10 ml) de jus de lime et 1 petite gousse d’ail hachée. Saler et poivrer.

UN BON TRUC

Le secret pour une sauce raita épaisse et crémeuse ? Il faut s’assurer de bien extraire l’eau du concombre râpé avant de l’ajouter au yogourt. On le presse d’abord avec les mains, puis on l’éponge à l’aide d’essuie-tout.

PAR PORTION :

Calories 571

Protéines 34 g

Cholestérol 60 mg

M.G. 16 g (6 g sat.)

Glucides 74 g

Fibres 4 g

Sodium 988 mg