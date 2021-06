Le Québec bien représenté à Tribeca

L’expertise québécoise dans le domaine de la réalité virtuelle est mise en valeur au 20e Festival du film de Tribeca, qui bat son plein depuis jeudi. Trois œuvres conçues au Québec y sont lancées en première mondiale, dont la nouvelle création du réalisateur montréalais Ziad Touma.

Après avoir présenté les deux premiers volets de son œuvre interactive, Les Passagers, au Festival South by Southwest et au FNC de Montréal, Ziad Touma a maintenant l’honneur de lancer L’Enfant, troisième chapitre de ce projet de fiction interactive, au réputé festival new-yorkais.

Même s’il est d’abord reconnu comme un festival de cinéma, l’événement fondé en 2002 par l’acteur Robert de Niro accorde une place importante depuis quelques années à la réalité virtuelle.

« Je dirais que c’est un des grands rendez-

vous incontournables dans le domaine de la réalité virtuelle, avec les festivals de Sundance et de Venise », souligne le producteur et réalisateur québécois Ziad Touma, en entrevue au Journal.

« Ce qui est particulier à Tribeca, c’est qu’ils font une sélection très pointue d’œuvres innovatrices. C’est donc un immense privilège de faire partie de la programmation cette année. »

Expérience interactive

Décrit comme « une expérience de réalité virtuelle interactive en quatre chapitres », Les Passagers raconte l’histoire de quatre personnages qui ne se connaissent pas et qui voyagent ensemble dans un carré de train. L’Enfant, troisième volet de l’œuvre, invite le spectateur à suivre les pensées d’un enfant de 10 ans qui voyage seul pour la première fois et qui est rongé par la culpabilité parce qu’il croit être responsable de la séparation de ses parents.

Les comédiens Maxim Roy, Sébastien Chassagne, Evelyne Istria et Ethann Berga-

Isidore ont interprété les quatre personnages des Passagers. Le dernier chapitre des Passagers, intitulé La Dame, sera lancé dans les prochains mois.

Soulignons que deux autres œuvres de réalité virtuelle conçues au Québec sont présentées à Tribeca cette année : l’installation We Art at Home, une production de l’ONF réalisée par Michelle et Uri Kranot, et le court métrage d’animation narratif Marco & Polo Go Round, première œuvre en réalité virtuelle produite par la boîte montréalaise Item 7 (Café de Flore, Rebelle) et mettant en vedette Emmanuel Schwartz et Léane Labrèche-Dor.