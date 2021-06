Les députés fédéraux appuient l’idée d’un sommet sur l’islamophobie

Les députés de la Chambre des communes ont appuyé vendredi en majorité une motion du NPD visant la tenue éventuelle d’un «Sommet d’action national d’urgence» sur l’islamophobie, moins d’une semaine après l’attentat de London, en Ontario.

Il ne s’agit que d’une motion à consentement unanime, ce qui n’est pas toujours garant d’action, mais la motion stipule que ce sommet devrait avoir lieu avant la fin du mois de juillet.

Celle-ci a été présentée par la députée néodémocrate Linda Mathyssen, élue dans la circonscription de London-Fanshawe. Selon elle, le gouvernement doit aller au-delà des «gestes symboliques», comme des «condoléances».

«Une famille musulmane est sortie se promener, comme tant de familles et de personnes l'ont fait pendant cette pandémie, et cette famille n'est pas rentrée chez elle à cause de la haine. Personne ne devrait se sentir en danger dans sa communauté et son quartier», a-t-elle déclaré en Chambre.

Dimanche soir dernier, quatre musulmans de la même famille ont été tués dans un attentat au camion-bélier perpétré par un homme de 20 ans, laissant orphelin un jeune garçon de 9 ans, qui a subi des blessures importantes, mais non fatales.

Les funérailles de la famille se dérouleront samedi dans un centre islamique à London.