L’été à toutes les sauces

En pique-nique, en camping ou sur la terrasse, on retrouve enfin le plaisir de manger en plein air. Pour agrémenter les sandwichs, salades ou créations sur le grill, voici 10 sauces et condiments originaux élaborés par des entreprises de chez nous.

Mayonnaise Ninja du Chief

Photo courtoisie

Originale, comme tous les produits du Chief, basé à Shawinigan, la mayonnaise Ninja se démarque avec son goût de sésame grillé et de cacao, provenant de la bière Sang d’Encre du Trou du Diable. Délicieuse avec poisson grillé ou sushis, elle l’est tout autant avec steak et frites.

Ketchup à l’érable Signature

Photo courtoisie

Élaboré à partir d’une recette familiale, le ketchup à l’érable Signature, de la Sucrerie du Domaine de Chertsey, est fait de tomates du Québec. Classique tout en étant unique, ce ketchup passe-partout révèle un bon goût sucré de sirop d’érable de Lanaudière.

Moutarde Firebarns

Photo courtoisie

La moutarde Firebarns se démarque définitivement dans le style moutarde baseball. Riche en saveurs et légèrement piquante, elle relève hot-dogs et sandwichs avec brio ! Comme tous les condiments de la gamme, elle est conçue à Québec, à partir d’ingrédients locaux.

Relish la Conserverie

Photo courtoisie

Faite d’ingrédients frais et naturels, sans colorants ni additifs, la relish de concombre et de poivrons rouges de la Conserverie, située à Sainte-Adèle, est un incontournable. Avec sa touche sucrée et acidulée, elle met de la joie dans burgers et hot-dogs.

Umami sauce BBQ style sichuanais

Photo courtoisie

Élaborée par la Pimenterie, basée à Montréal, la Umami, à base de 5 épices et de piment fort coréen, est une sauce piquante pleine de goûts ! On l’utilise en marinade ou en finition, pour grillades de viandes, fruits de mer ou tofu.

Sauce BBQ Dic Ann’s

Photo courtoisie

Le restaurant Dic Ann’s de Montréal vient de mettre en marché sa sauce BBQ maison, élaborée selon la même recette depuis 1954 à partir d’épices pures venues de l’Inde et d’ingrédients frais. Polyvalente, elle agrémente burgers et sandwichs chauds, viandes, frites ou poutine.

Sauce piquante à l’ortie Gourmet sauvage

Photo courtoisie

Gourmet Sauvage, de Saint-Faustin-Lac-Carré, innove encore une fois avec une sauce piquante à l’ortie, cette plante sauvage riche en nutriments et en vertus médicinales. Polyvalente, elle est parfaite pour mettre du piquant et de la saveur dans tous vos plats.

Mayonnaise citronnée Cuisine Poirier

Photo courtoisie

Conçue à Saint-Jean-de-Matha à base d’ingrédients tout naturels et sans additifs, la mayonnaise citronnée cinq poivres et Dijon, de Cuisine Poirier, se prête à tout ! Avec sa délicieuse petite touche acidulée et poivrée, elle relève sandwichs et plats plus élaborés.

Moutarde la Morin au poivre rose

Photo courtoisie

Exceptionnelle, cette moutarde qui monte vraiment au nez ! La Morin au poivre rose, fabriquée à Montréal, est unique, autant par sa texture fine, agrémentée de grains de moutarde qui éclatent sous la dent, que par le goût vif et naturel de ses ingrédients.

Relish au maïs fumé Bals Provisions

Photo courtoisie

Un beau produit que cette relish salée et fumée, fabriquée par Bals Provisions, à Montréal. Faite à partir de maïs du Québec fumé, elle est relevée d’un soupçon de poivre de Cayenne pour un maximum de saveurs. Agrémente les projets barbecue, homards, et les plateaux de fromages.