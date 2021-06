NFL: Justin Fields signe son premier contrat

Les Bears de Chicago ont octroyé un premier contrat professionnel au quart-arrière Justin Fields, vendredi.

Il s’agit d’une entente de joueur recrue de quatre ans. L’athlète de 22 ans a été le choix de première ronde du club de l’Illinois lors du dernier repêchage de la NFL.

Les Bears tenaient vraiment à sélectionner Fields et ont effectué une transaction avec les Giants de New York pour obtenir le 11e tour de parole. En retour, ils ont donné les 20e et 164e choix au total, ainsi que des choix de première et de quatrième ronde en 2022.

Le produit de l’Université Ohio State livrera bataille au vétéran Andy Dalton pour le poste de pivot numéro 1 en 2021. Pour le moment, Fields s’entraîne avec l’équipe de réserve.

En carrière avec les Buckeyes, Fields a lancé pour 5373 verges de gain et 63 passes de touché. Il a été victime de seulement neuf interceptions.

