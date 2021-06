Pesto menthe et amande

Donne environ 1 t (250 ml)

Au robot culinaire, mélanger 1/2 t (125 ml) chacun de menthe fraîche et de persil italien, 1/4 t (60 ml) d’amandes émondées grillées, 1 gousse d’ail et 2 c. à tab (30 ml) de parmesan râpé jusqu’à ce que la menthe et le persil soient finement hachés. Verser 1/4 t (60 ml) d’huile d’olive en un mince filet en mélangeant jusqu’à ce que le pesto ait la texture désirée. Incorporer 1 c. à thé (5 ml) de jus de citron. (Le pesto se conservera jusqu’à 3 jours au réfrigérateur ou jusqu’à 1 mois au congélateur.)