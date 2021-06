Poulet glacé aux figues et au balsamique

Portions : 4 | Préparation : 10 min | Cuisson : 25 min

INGRÉDIENTS

1 1/4 t (60 ml) de confiture de figues

2 c. à tab (30 ml) de vinaigre balsamique

1 c. à tab (15 ml) de moutarde à l’ancienne

8 hauts de cuisses de poulet non désossés, la peau enlevée (environ 2 lb/1 kg en tout)

sel et poivre

MODE DE PRÉPARATION

Dans un petit bol, à l’aide d’un fouet, mélanger la confiture, le vinaigre et la moutarde. Saler et poivrer. Verser la moitié de ce mélange dans un grand bol. Ajouter les hauts de cuisses de poulet et mélanger pour bien les enrober. Régler le barbecue à puissance moyenne. Mettre les hauts de cuisses sur la grille huilée du barbecue et fermer le couvercle. Cuire pendant 25 minutes ou jusqu’à ce que le jus qui s’écoule du poulet lorsqu’on le pique à la fourchette soit clair (retourner les hauts de cuisses de temps à autre et les badigeonner du reste du mélange aux figues à la mi-cuisson).

PAR PORTION :

Calories 384

Protéines 46 g

cholestérol 173 mg

M.G. 13 g (4 g sat.)

Glucides 9 g

Fibres 1 g

Sodium 356 mg

Salade de quinoa à l’orange

Photo courtoisie Jeff Coulson

En accompagnement 4 portions

1/4 t (60 ml) d’huile d’olive

1 c. à tab (15 ml) de jus de citron

1 c. à tab (15 ml) de vinaigre de vin blanc

3 t (750 ml) de quinoa cuit, refroidi

3 t (750 ml) de petites feuilles de roquette

2 oranges coupées en suprêmes

1 oignon vert coupé en tranches fines

sel et poivre

Dans un grand bol, à l’aide d’un fouet, mélanger l’huile d’olive, le jus de citron et le vinaigre de vin blanc. Saler et poivrer. Ajouter le quinoa, la roquette, les oranges, l’oignon vert et mélanger.