Mairie de Québec: Savard surprendra, prédisent ses troupes

Même si Marie-Josée Savard est restée relativement discrète depuis la confirmation de sa candidature à la mairie le mois dernier, ses troupes n’ont aucun doute sur ses capacités à les diriger lors de la prochaine bataille électorale.

Dans une série d’entrevues menées vendredi auprès des cinq conseillers d’Équipe Savard qui solliciteront un nouveau mandat en novembre, ces élus ont tous loué les qualités « exceptionnelles » de la nouvelle cheffe tout en convenant que son style est très différent de celui du maire sortant.

« Vous allez découvrir une Marie-Josée Savard très dynamique et proche des gens. Elle n’a pas peur de parler, même si c’est un modèle différent par rapport à Régis Labeaume », mentionne la conseillère municipale Suzanne Verreault.

Cette dernière ajoute que « c’est une femme rigoureuse, intelligente, généreuse de son temps et à l’écoute des gens ».

Steeve Verret, conseiller municipal, a également dressé un portrait flatteur de la cheffe. « Elle a été dans presque toutes les consultations publiques pour les changements de zonage à la Ville de Québec, rappelle-t-il. Elle maîtrise très bien ses dossiers. Son leadership est différent [de celui du maire Labeaume], mais c’est une rassembleuse ». Conseillère municipale à Sainte-Foy, soit dans le même arrondissement que Mme Savard, Anne Corriveau admet que le style de la nouvelle cheffe est « moins flamboyant » que celui de Régis Labeaume. « Mais elle maîtrise très bien ses dossiers de patrimoine et d’aménagement du territoire où le langage est parfois ardu », fait-elle remarquer.

À l’écoute

Alicia Despins, plus jeune conseillère municipale de l’histoire de la Ville au moment de son élection, en 2017, a qualifié Mme Savard de « modèle » à suivre. Elle a également insisté pour dire « qu’on n’aurait jamais pu recréer Régis Labeaume. On est rendu là, d’avoir une femme à la mairie qui est à l’écoute et qui est bienveillante. Elle est différente de M. Labeaume, mais elle s’inscrit dans la continuité ».

Émilie Villeneuve, élue dans Saint-Louis–Sillery, fait entièrement confiance à la nouvelle leader. « Marie-Josée se démarque lors des grandes rencontres. C’est l’amie que tout le monde aimerait avoir. Elle a énormément de mordant et le sens de la répartie, fait-elle valoir. Elle est capable de prendre les décisions qu’il faut quand c’est le moment. »