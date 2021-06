Trois salons en 2022

Trois salons prévus en 2022 vous invitent à ravivez vos rêves de voyages et de rénovations en planifiant vos projets à venir! Le Salon de l’Habitation Chaudière-Appalaches reviendra du 14 au 16 janvier au Centre des congrès de Lévis, levant le voile sur les secteurs du développement domiciliaire, de la construction, de la rénovation ainsi que de l’aménagement intérieur et extérieur. Plus tard, le Salon Voyages Tourisme & Aventures se tiendra les 25-26-27 mars 2022 et les 21-22-23 octobre à l’Espace événementiel du Manège militaire Voltigeurs de Québec. Plus d’une centaine d’exposants y partageront leur passion pour le voyage, leur région et leurs activités, pour enfin faire place à l’évasion. Ces trois salons déploieront une offre intéressante qui réunira tous les secteurs et les entreprises d’ici. Leur dimension humaine permettra aux visiteurs de déambuler confortablement, tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur au moment des événements.

▶ Pour informations: www.sh-ca.ca et salon-voyages.ca.