Week-end en vélo avec Jimmy

Photo courtoisie

Amateurs de randonnée à vélo, réservez votre week-end des 18 et 19 septembre 2021 pour une nouvelle activité-bénéfice en présentiel. Le Week-end à vélo avec Jimmy – Adaptavie est un événement cycliste se déroulant sur deux jours. Vous pourrez choisir de vous inscrire à une ou deux journées et vous engager à amasser des dons pour la cause. Chacune de ces journées vous propose un parcours différent dans la région de la Capitale-Nationale et ses alentours. Encadrés par des cyclistes hors pair, les trajets proposés sont de 133 km, sur la Rive-Sud le samedi, et 111 km sur la Rive-Nord le dimanche, et ils s’effectueront à vitesse variable selon les groupes formés. Votre inscription comprend : 1 maillot, 1 repas, des ravitaillements et un encadrement sécuritaire offert par des cyclistes d’expérience (tarif promotionnel pour l’inscription aux deux journées). Cette activité de collecte de fonds vise à soutenir l’intégration des personnes ayant une limitation fonctionnelle. Les places sont limitées.

▶ Renseignements : adaptavie.org/financement/week-end-velo

Circum architecture

Photo courtoisie

La firme d’architecture, de scénographie et d’expertise technique Bisson associés de l’avenue Marconi à Québec, qui compte plus de 40 années de service et des dizaines de projets d’envergure, a dévoilé récemment sa nouvelle identité, son nouveau site web et son nouveau nom : Circum architecture. Développée par Sébastien Roy et le studio Paquebot Design, cette refonte complète de l’image témoigne plus que jamais de l’essence même de la firme où l’expérience humaine, la diversité et la collaboration sont au cœur de l’offre de prestations. Circum architecture rassemble des architectes, designers, scénographes, muséographes, spécialistes du patrimoine et expert techniques. On leur doit plusieurs projets marquants tels que le Centre d’accueil et d’éducation du Mémorial national du Canada à Vimy en France, le Grand Marché de Québec, la Bibliothèque Laure-Conan dans Charlevoix ou encore MU, un projet multi-résidentiel de 465 unités à Québec dont le chantier est en cours. Sur la photo, Jonathan Bisson, architecte associé principal chez Circum

Marcel à la barre

Photo courtoisie

La saison 2021 de la série télévisée Plaisirs Nautiques sur les ondes de TéléMag s’amorcera le jeudi 17 juin à compter de 20 h 30. C’est à Marcel Bouchard (photo) passionné de voile, d’activités physiques et chroniqueur expérimenté de plein air, que TéléMag a confié le soin de faire découvrir le monde nautique, les endroits à explorer, les nouveautés, les formations et la sécurité à observer sur les plans d’eau. Réalisée par Louis Boulay, Plaisirs nautiques est présentée sur les ondes de TéléMag, chaque jeudi à 20 h 30 et en simultané sur la page d’accueil www.tele-mag.tv puis rediffusée pendant la semaine.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 11 juin 1986. Lauréate du prix Nobel de la paix 1979, Mère Teresa livre un message d'amour et de paix aux gens rassemblés à l'Université Laval pour l’écouter. Elle participe à plusieurs rencontres au cours de son séjour, notamment à l'hôtel de ville de Québec et dans quelques institutions charitables. Sur la photo, on la voit en compagnie de Gilles Kègle l’infirmier de la rue de Québec.

Anniversaires

Photo courtoisie

Me Martin Daraiche (photo) associé directeur au bureau NATIONAL de Québec...Richard Aubé, concepteur et metteur en scène des Productions Richard Aubé de Québec, 65 ans...Geoff Ogilvy, golfeur australien (PGA), 44 ans...Bryan Perro, écrivain québécois, 53 ans...Maude Guérin, comédienne québécoise, 56 ans...Josée Boudreault, conférencière...Jean Alesi, ex-pilote de Formule 1, 57 ans...Hugh Laurie (Dr House) 62 ans...Joe Montana, quart-arrière de la NFL (1979-94), 65 ans...Alain Stanké, journaliste, éditeur, écrivain et animateur de télévision, 87 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 11 juin 1996 : Jacques Desrosiers (photo), comédien, humoriste et chanteur québécois notamment connu pour son personnage de Patof, le clown... 2019 : Gabriele Grunewald, 32 ans, athlète américaine, spécialiste des courses de demi-fond... 2016 : Christina Grimmie, 22 ans, chanteuse américaine... 2015 : Ornette Coleman, 85 ans, saxophoniste et légende du jazz... 2013 : Magella Laforest, 96 ans, ancien joueur des As de Québec et ancien maire de la Ville de Montmorency... 2012 : Téofilo Stevenson, 60 ans, boxeur cubain (de 1966 à 1988)... 2012 : Ann Rutherford, 94 ans, actrice américo-canadienne... 1979 : John Wayne, 72 ans, 40 ans de carrière, 250 films... 1918 : Pamphile Le May, 81 ans, poète et romancier québécois.