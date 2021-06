LAFOREST, Pierre



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 5 juin 2021, à l'âge de 79 ans et 8 mois, est décédé monsieur Pierre Laforest, époux de feu madame Marguerite Thibault, fils de feu madame Antoinette Ouellet et de feu monsieur Joseph Laforest. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Genevieve et Guy; son petit-fils Vincent; ses frères et sœurs: feu Léo, feu Rosaire (Denise Laferrière), feu Cécile, feu Jaqueline (feu Jean-Paul Laforest), Edgar (feu Marie-Blanche Levesque), Louise (feu André Beauséjour), Denise (feu Normand Ouellet), feu Jacques, Véronique (Roland Deschènes) et Jean (Monique Lebel); sa belle-sœur Thérèse Beaulieu et ses enfants; ses très chers neveux et nièces, ses collègues du 130ième cours et bien d'autres, ayant eu la chance de le connaitre. Remerciements à tout le personnel hospitalier, qui a tenté de prolonger sa vie si heureuse le plus longtemps possible. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du 130ième cours, du collège de La Pocatière. Les renseignements sur la Fondation seront mis à jour éventuellement. Pour de plus amples informations à ce sujet, il vous faudra contacter la famille.