DAIGLE, S. Monique, CND

(S.S.Julienne-de-Rome)



À l'Accueil Marguerite-Bourgeoys, le 10 décembre 2020, à l'âge de 83 ans, dont 61 ans et 3 mois de vie religieuse à la Congrégation de Notre-Dame, est décédée sœur Monique Daigle. Elle était la fille de feu monsieur Arthur Daigle et de feu madame Julienne Savard de la paroisse Saint-Malo de Québec.Outre les membres de sa communauté, y compris les associées de la CND, soeur Monique laisse dans le deuil ses sœurs: Rita (feu Charles Pissinis), Gemma (feu Roger Saint-Michel), Pierrette (feu Michel Aubert), Denise (feu Yvon Légaré), Raymonde (feu Ted Langlois) et Ghislaine (feu Gaston Drapeau), ses frères: Maurice (feu Gertrude Amyot), Marcel (Denise Alain) et Georges (Renée Lafrenière); ainsi que plusieurs neveux et nièces, arrière-neveux et arrière-nièces, cousins et cousines. Soeur Monique est allée rejoindre dans la maison du Père, ses soeurs: Jacqueline (feu Laurent Picard), Lucia (feu Normand Leduc), Diana (feu Jacques Roberge) et son frère Léo (feu Thérèse Thomassin).où les soeurs de la CND, les parents et ami(e)s recevront les condoléances à compter de 13 h. Les religieuses remercient sincèrement les prêtres desservant l'Accueil Marguerite-Bourgeoys pour leur assiduité à offrir l'Eucharistie quotidienne, le personnel des services auxiliaires ainsi que le personnel soignant pour la qualité du respect de la personne et les très bons soins prodigués avec affection et tendresse.