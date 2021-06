DEFOY, Hervé



Au CHUL de Québec, le 14 mai 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Hervé Defoy, époux dame Françoise Frenette. Il était le fils de feu dame Delphine Leclerc et feu monsieur Ovila Defoy. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 heures à 15 heures.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Françoise, ses enfants: Lucie (Georges Labad), Martine (Clermont Bourget), Linda (Gilles Poitras) et Gaétan; ses petits-enfants: Pascal Labad (Émilie Barabé-Boulanger), Anne-Marie Labad (Patrick Amyot), Amélie Plante (Alain Marcoux), Roxanne Plante (Hugo Gagné-Croteau) et Tanya Defoy; ses arrière-petits-enfants: Leslie Labad, Aurélie Marcoux et Élise Marcoux; son frère et ses soeurs: Cécile (feu Marcel St-Germain), feu Annette (feu Léo Payette), feu Raymonde (feu Aurèle Paquet), Jeanine (feu Robert Bédard), Pauline (feu Laurier Lambert) (Gaston Denis), Daniel (Lucille Bédard), Marie-Paule (feu René Miville), Angèle, Nicole (Réjean Paquet); ses beaux-frères, belles soeurs: Germaine (feu Gaston Léveillé), Léopold, feu Jean-Claude (Denise Marcotte), feu Pierre, Doris (feu Huguette Langlois), Lisette (Denis Huot), Denise (Ian Rigden), Jacques (Huguette Larocque), André, Louise et Gilles (feu Maryse Mailloux); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant du CHUL de Québec pour leur humanisme, leur attitude bienveillante, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Qc), G2J 1B8, téléphone: (418) 682-6387.