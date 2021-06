CHRÉTIEN, Danielle



À Fortierville, le 28 avril 2021, est décédée Madame Danielle (Dany) Chrétien. Âgée de 63 ans, elle était la conjointe de Monsieur Pierre Castonguay, la fille de feu Madame Rita Racine et feu Monsieur Jean-Charles Chrétien. Elle demeurait à Deschaillons-sur-Saint-Laurent. Elle laisse dans le deuil son conjoint Monsieur Pierre Castonguay et a rejoint sa fille Laurie. Elle laisse également son frère Réal, sa sœur Sylvie (Gilles Leblanc) et sa filleule Maude Leblanc. De la belle-famille Castonguay : Élise (feu Jean-Pierre Thomasso), Nicole (Yvan Pérusse), Claudette, Louisette (feu Simon Baril) et Réal. Elle a rejoint son beau-frère Fernand (feu Christiane Blais). Elle laisse aussi plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.La famille désire remercier le personnel du Centre d'étude de recherches cliniques évaluatives en oncologie, à l'Hôtel-Dieu de Québec, ainsi que l'équipe des soins palliatifs du Centre d'hébergement de Fortierville pour leur dévouement et les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au CRCEO, Fondation CHUL de Québec, 11, Côte du Palais, Québec (Québec) G1R 2J6.