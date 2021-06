RIOUX, Françoise



Au Pavillon Bellevue, le 7 juin 2021, à l'âge de 91 ans et 3 mois, est décédée madame Françoise Rioux, épouse de feu monsieur Jean-Claude Samson, fille de feu madame Blanche Boudreault et de feu monsieur Léopold Rioux. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, à compter de 13 h.L'inhumation des cendres se fera, par la suite, au cimetière Mont-Marie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Lucie Pageau) et Hélène (John Phillips); ses petites-filles: Marie-Christine et Laurie-Anne; ses frères et sœurs: feu Madeleine Rioux (feu Marcel Côté), Réal Rioux (Louise Boutet), feu Raymond Rioux (Louise Lejeune), feu Georges Rioux (feu Denise Nolin), Ghislaine Rioux (Gaétan Lemieux), feu Jeanne-D'arc; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Raymond Samson (feu Aline Drolet, Rollande Guay ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du Pavillon Bellevue.