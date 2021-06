GARNEAU, Lise



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 9 juin 2021, est décédée à l'âge de 70 ans et 8 mois, dame Lise Garneau, épouse de monsieur Donald Renauld. Elle était la fille de feu Raoul Garneau et de feu Juliette Paquet. Elle demeurait à La Pocatière, Kamouraska. Femme engagée dans son milieu, elle était conseillère municipale à Ville La Pocatière et conseillère pédagogique au Cégep de La Pocatière.Elle laisse dans le deuil son époux bien-aimé Donald; ses enfants: Dan (Marie-Claude Godin) et Martin (Ximena Ferrer), ses petits-enfants: Thomas, Antoine, Juliette et Chlora; ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs: Raymond (Hélène Drolet), feu Robert (Louise Létourneau), feu Roger (Denise Turgeon), Régent (Monique Blouin), Claude (feu Christiane Houde), Michel, Pierre (Diane Couture), Gilles (Lily Bouchard), Micheline (Gérard Ouellet). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces des familles Garneau et Renauld, ses cousins, ses cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier les membres du personnel soignant de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, pour leur soutien et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales. Don en ligne : https://www.canadahelps.org/fr/dn/4180