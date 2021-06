LAFERRIÈRE, Anne-Marie Gagnon



À l'Hôpital St-Sacrement, le 8 juin 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Anne-Marie Gagnon, épouse de feu monsieur Roger Laferrière, fille de feu Charles-Arthur Gagnon et feu Juliette Gauthier. Elle demeurait à Québec.de 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, sa fille Marie-Andrée (Jean-Marc Delage); ses petits-enfants : Jeanne et Nicolas; ses frères et sœurs : Jeanne-Mance (Gilles), Bertrand (Nicole), Robert (Thérèse), feu Jerry (Suzanne), Nicole (Michel), Carmen (Clément), Reynald, Serge (Reine-Marie), Gilles (Danielle), France (Pierre), Carole et Lynn (Luc); sa belle-sœur Gaby Laferrière (feu Denis), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant de l'Hôpital St-Sacrement pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.