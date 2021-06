FORTIER, Père Gabriel, r.s.v.



À Marilia, Brésil, le 26 mai 2021, à l'âge de 100 ans et 8 mois, est décédé le père Gabriel Fortier, religieux de Saint-Vincent de Paul. Il est né le 25 septembre 1920 en la paroisse St-Désiré du Lac Noir, Co. Mégantic. Il était le fils de feu madame Aldina Gagné et de feu monsieur Joseph-Arthur Fortier. Il est entré au noviciat le 17 août 1938, a prononcé ses premiers vœux le 8 septembre 1939 et il a été ordonné prêtre le 29 juin 1945. Le père Fortier a exercé son ministère au Juniorat Ste-Marie et au Juvénat Maurice-Maignen comme directeur et professeur. Il fut ensuite directeur de la colonie de vacances de l'Oasis Notre-Dame au Lac Simon. En 1958, il fut l'un des 6 fondateurs de notre mission à Marilia, Brésil, et il y demeura jusqu'à aujourd'hui. Il y a rempli les fonctions de supérieur de l'Educandario et de supérieur régional de la mission. Il fut curé de la paroisse St-Dominique-Savio à Saô Paulo, puis devint vicaire épiscopal de 1970 à 1974. De 1975 à 1977, il fut nommé à la Prélature de l'Amazonie. Il a ensuite été curé ou vicaire dans les paroisses de Marilia, Presidente Prudente, et Jundiai. Ces années-ci, il rendait encore des services à l'Educandario. Le religieux laisse dans le deuil les membres de sa communauté, les associés(es) et les agrégés(es) aux RSV. Il était le frère de feu Colette (feu Armand Lanouette), feu Raymond (feu Andrée Joly), Jean-Claude (Josette Poliquin), Gilles (Béatrice Lefrançois), feu père Guy, r.s.v., feu Louise (feu Ian Young); Sœur Nicole, s.c.s.l., Marcelle. Il laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux et nièces, des parents et ami(es) des œuvres ou paroisses où il a travaillé. Le père Gabriel Fortier a été inhumé à Marilia, Brésil.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à : LES CHARITÉS RSV (pour la mission du Brésil), 275, rue Marie-de-l'Incarnation, Québec, G1N 3G5. Tél. : 418-650-3441, poste 315.