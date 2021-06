BADEAU, Evelyne



À Châteauguay, le 4 juin 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée Evelyne Badeau, épouse de feu Erwin Kessler. Elle laisse dans le deuil son fils Pierre, ses frères: Jean-Rene et Yvon; ses sœurs: Pierrette, Louise (Otello Clocchiatti) et feu Lucette; ainsi que plusieurs parents et amis. La famille tient à remercier particulièrement tout le personnel de la residence le Girasol ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Anna-Laberge pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.La famille recevra les condoléances à l'église une heure avant la cérémonie.