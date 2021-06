LACOURSIÈRE, Jacques



Le 1er juin 2021, bien entouré à la Résidence Côté Jardins à Québec, est décédé à l'âge de 89 ans Monsieur Jacques Lacoursière, fils d'Ovila Lacoursière et d'Anita Matteau. Outre sa conjointe Suzanne Marchand, il laisse dans le deuil ses enfants: Jean, Anne, Dominique, François et Sarah; ses petits-enfants: Charlotte, Antoine, Émile, Fanny, Elliot, Noah; ses frères et sœurs: Pierrette, Gilles, Madeleine, Louise; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres membres de la famille et amis. Pendant toute sa carrière, Jacques a su transmettre avec fougue et passion son amour pour l'histoire. Nombreux sont ceux et celles qui ont été touchés par sa contribution à la connaissance de l'histoire du Québec. Récipiendaire de plusieurs prix et distinctions, il a été fait chevalier de l'Ordre national du Québec, chevalier de l'Ordre national du Mérite de la République Française et membre de l'Ordre du Canada. La famille tient à remercier les membres du personnel de la Résidence Côté Jardins pour leurs soins attentionnés.L'inhumation des cendres et un événement en sa mémoire auront lieu ultérieurement. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don in memoriam à la Fédération Histoire Québec ou à la Société Alzheimer de Québec.