ROY, Marie-Ange Labonté



À la Maison Jules-Édouard de Pohénégamook le 27 mai 2021, est décédée à l'âge de 96 ans et 2 mois Mme Marie-Ange Labonté; épouse de feu M. Jean-Marie Roy; fille de feu Mme Anna Côté et de feu M. Alfred Labonté. Elle demeurait à Pohénégamook (Quartier Sully), Témiscouata.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Roch (Réjeanne Dumont), Gemma (feu Donald Massé), feu Rachel, Francine, Lise (Roberto Nadeau), Pauline (Denis Bourgault); ses petits-enfants: Stéphane (Annie), Caroline (Jean-François), Hugo, Bastien (Élizabeth), Fanny (Jean-Philippe), Nicolas (Amélie), Pierre-Yves (Kathy), Jonathan (Arianne), Jérôme (Julie), Audrey (Frédéric); ses arrière-petits-enfants: Alix (Madyson), Noémie, Mélia, Cédric, Alicia, Mia, Logan, Emma, Jules, Alexis, Éloïse, Rosalie, Étienne, Frédérique, Henri, Louis, Gabriel. Elle était la soeur de: feu Jean-Paul (feu Aline Sirois), feu Gertrude (Raphaël Roy), feu Henri (Thérèse Potvin), feu Gérard (feu Madeleine Plourde), feu Rose-Hélène (Paul-Arthur Potvin), feu Philippe (Mabel Gagné), feu Pierre (Monique Paradis), feu Monique (Edmond Dubé), feu Rosaire, feu Marie-Claire, Jeannine (feu Francis Vaillancourt), feu Gérald, Réjean, Jacqueline (Jacques Cloutier) et la belle-sœur de: feu Adalbert, Paul (Thérèse Lebel), feu Marc-Henri (feu Cécile Boyer). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de la Maison Jules Édouard pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8. La direction des funérailles a été confiée à la