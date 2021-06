CANTIN, Paul-Henri



À l'Hôpital Général de Québec, le 6 juin 2021, à l'âge de 98 ans, est décédé monsieur Paul-Henri Cantin, époux de dame Eliane Gravel. Il était le fils de feu dame Delia Ferland et de feu monsieur Augustin Cantin. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.ainsi que l'inhumation des cendres.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Eliane; ses enfants: André (Suzanne Deshaies), Marie-Paule (Réal Champagne), Lise (François Robichaud), Hélène (Réjean Perreault), Florent, Jacinthe et François (Hélène Guay); ainsi que ses petits-enfants: Manon, Steve, Cathie, Jean-Philippe, Félix, Jean-François et ses arrière-petits-enfants: Jérémie, Simon et Dafné; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial à tout le personnel de l'unité 350 de l'Hôpital Général de Québec pour l'attention apportée et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, Tél.: 418-682-6387.