GIRARD, Jacqueline Garneau



À l'Hôpital St-François d'Assise, Québec, le 2 juin 2021, à l'âge de 97 ans 10 mois, est décédée dame Jacqueline Garneau, épouse de feu monsieur Alexandre Girard. Née à Québec le 30 juillet 1923, elle était la fille de feu dame Adéla Gagnon et de feu monsieur Jules Garneau. Elle demeurait à Québec arr. Beauport. Tout en respectant les consignes du jour de la santé publique sur la Covid-19, les membres de la famille recevront les condoléances àde 13h30 à 14h30.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière de Giffard. Madame laisse dans le deuil ses filles: Lise (feu Jean-Guy Desroches), Linda (Jacques Larose), Sylvie (Yvan Collins); ses petits-enfants: Emilie (Marc Conias), François (Katheryne Paquet), Elie-Anne, Pierre; ses arrière-petits-enfants: Peekay, Reno, Isis, Èva; son frère Jean-Louis (Denyse Lacombe); sa sœur Pauline (René Breton); tous les membres de la famille Girard ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un grand merci aux Dre Lambert et Dre Breton de même qu'à toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU, pavillon St-François d'Assise, soins palliatifs, Site: www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec, Tél.: 418-525-4385. Les funérailles sont sous la direction de