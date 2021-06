SIMARD, Hermel



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 30 mai 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Hermel Simard, époux de dame Lise Gagnon. Il était le fils de feu monsieur Gérard Simard et de feu dame Marie-Jeanne Tremblay. Il demeurait à Beaupré.Que tous ceux et celles qui ont connu et aimé Hermel aient une pensée pour lui en cette journée. Les cendres seront déposées au cimetière de Beaupré sous la direction desIl laisse dans le deuil outre son épouse Lise, ses enfants et ses belles-filles: Daniel, Yves (feu Christine Bélanger, Marie L'Heureux), Normand (Rachel Paré) et Réjean (Nancy Pelletier); ses petits-enfants: Jonathan et Mickaël (Stéphanie), ainsi que leur mère Chantal Desgagnés, Maude (Stéphane), Pierre-Luc (Izabelle), Carole-Anne (Philippe), Benjamin (Émilie), Joëlle (Guillaume), Pascale, Chloé (Riccardo) et Jérémy; ses arrière-petits-enfants; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-soeurs: Jean-Paul (Louise Gravel), Clément (Lise Langevin), Clovis, Jean-Yves (Christiane Gravel), Monique (feu Denis Lefebvre), Elizabeth (feu Fernand Cauchon), Serge et il était le frère de feu Églantine (feu Denis Allaire), feu Léonard (feu Margot Arsenault), feu Gisèle (feu Jack Hatch), feu Bernard, feu Raymond; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagnon: feu Jean-Charles (Jeannine Nadeau), Roland (Carmelle Lachance), Marie-Paule (feu Adrien Tremblay), Rachel (feu Joseph Charbonneau), feu Gisèle (Léo Rioux) et il était le beau-frère de feu Lilianne (feu Jean-Guy-Godin). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement la docteure Caroline Kochuyt, l'infirmière Véronique Fortin ainsi que le personnel de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Société Canadienne du Cancer Québec/Chaudière/Appalaches, 1040, Av. Belvédère, bureau 214, Sillery, QC G1S 3G3 https://www.cancer.ca/fr-ca/about-us/contact-us/?region=qc