Apple TV+ compte sur Lisey

Apple TV+ traîne au classement des géants du streaming, mais avec des productions de haut calibre comme Histoire de Lisey, une série de suspense de Stephen King mettant en vedette une Julianne More en grande forme, la plateforme pourrait gravir quelques échelons.

Selon l’enquête NETendances 2020 de l’Académie de la transformation numérique, Netflix domine largement le marché des services de vidéo sur demande sur internet au Québec. Rejoignant 52 % des foyers, il arrive loin devant Amazon Prime Video (19 %), Club illico (16 %), Disney+ (14 %), ICI Tou.tv Extra (9 %) et Crave (9 %).

Et Apple TV+ ? Ses chiffres sont tellement négligeables qu’il n’apparaît nulle part.

Les séries originales qu’il propose depuis son arrivée en novembre 2019 sont toutefois loin d’être inintéressantes. Ted Lasso, La matinale (The Morning Show), La domestique (Servant) et Défendre Jacob (Defending Jacob) valent le détour. Mais son offre est tellement limitée qu’il doit frapper un grand chelem chaque fois qu’il lance un nouveau titre s’il veut faire partie des ligues majeures.

Histoire de Lisey (Lisey’s Story) n’est peut-être pas cet incroyable coup de circuit qui soulèvera les foules, mais il s’agit certainement d’un solide double qui augmentera sa moyenne au bâton.

Un casse-tête

Tiré du roman du même nom de Stephen King, ce drame d’horreur/thriller psychologique en huit épisodes réalisé par Pablo Larrain (No, Jackie) brosse le portrait de Lisey (merveilleuse Julianne Moore), une femme qui recolle lentement les morceaux du casse-tête qu’est devenu son passé, deux ans après avoir perdu son mari (Clive Owen), un auteur adulé et richissime qui signait des romans de « surréalisme magique ».

Photo courtoisie, Apple TV+

Autour d’elle gravitent ses deux sœurs, Darla (Jennifer Jason Leigh) et Amanda (méconnaissable Joan Allen), ainsi qu’un jeune homme dérangé et certainement dérangeant qui vénère son défunt conjoint de manière obsessive. Interprété avec doigté par Dane DeHaan (Kill Your Darlings, The Amazing Spider-Man 2), ce dernier fera assurément partie du top 3 des psychopathes fictifs les plus effrayants de 2021.

Histoire de Lisey n’est pas une série facile à consommer ou à digérer. Ça tombe bien, ses épisodes atterrissent en ligne au rythme d’un par semaine.

Les 60 premières minutes sont particulièrement déroutantes. Petit conseil en attendant que l’épais nuage de mystère se dissipe : arrêtez d’essayer de tout comprendre et laissez-vous porter par l’ambiance sombre, tordue et résolument inconfortable qui s’installe. Et si l’envie d’arrêter votre visionnement vous prend, persévérez et donnez minimalement une chance au second épisode, ne serait-ce que pour apprécier le superbe générique d’ouverture, qui illustre parfaitement, au moyen de pantins, l’histoire qu’on nous raconte.

Après Nicole et Kate

Après Nicole Kidman dans The Undoing et Kate Winslet dans Mare of Easttown, Julianne Moore poursuit la séquence heureuse d’actrices de cinéma qui s’illustrent au petit écran. La comédienne de 60 ans livre une performance à fleur de peau qui, espérons-le, lui permettra de décrocher quelques nominations d’interprétation.

La minisérie Histoire de Lisey est offerte en français sur Apple TV+.