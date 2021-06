DRAPEAU, Rosaire



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 2 juin 2021 est décédé à l'âge de 85 ans et 7 mois M. Rosaire Drapeau, époux de feu Mme Édith Pelletier; fils de feu Mme Annette Moreau et de feu M. Pierre A. Drapeau. Il demeurait à Sainte-Hélène, Kamouraska. La famille se réunira à la, à compter de 13 h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants : Yves (Mélanie Briand), Caroline, Norbert, Véronique (Sébastien Lahey), Jean-Hugues (Marianne Tardif); ses petits-enfants : Laurie (Sébastien Arguin) et Arianne Tardif (Keven Morissette), Loïc et Aude Lévesque (Collin Dionne), Rosemarie, Félix et Mélina Drapeau. Il était le frère de : Gabriel (Pauline Gagnon), Dolorès, Rémi (Francine Girard), feu Colombe (feu Paul-Henri Tremblay), Jean-Marie (Nicole Labrie) et le beau-frère de : Lise (Jean-Noël Milliard), Hélène (Ghislain Ouellet) et Alfred Pelletier. Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés aux Drs Mario Lebel et Maxim Ouellet pour les bons soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima, 1201, 6e Avenue, La Pocatière (Québec), G0R 1Z0. La direction des funérailles a été confiée à la