LANGEVIN, Dr Catherine



À Hull, est décédée accidentellement à l'âge de 30 ans, Dre Catherine Langevin, médecin gastroentérologue au CH de Hull, fille de Marie Gagné et de Pierre Langevin. Outre ses parents, elle laisse dans le deuil son frère: Éric Langevin; la conjointe de son père: Thérèse Maton; son grand-père: André Gagné; ses oncles et ses tantes Langevin: Jean (Josée Boulianne), Richard (Chantal Normand) et Caroline (Thomas Bergeron); ses oncles et tantes Gagné: Pierre (Danielle Morin), feu François, Michel et Carole Gagné. Elle laisse également ses cousins qu'elle aimait beaucoup: Charles, Antoine, Félix, Amélie, Ariane et Samuel Langevin; Marc et Thomas Charland, Ariane Bergeron. Catherine était appréciée de tous et avait beaucoup d'amis très près d'elle dont: Jason, Virginie, Maelle, David, Jad et plusieurs autres.Repose en paix, tu vas nous manquer.Les membres de la famille vous accueilleront àdimanche 11 Juillet de 13h30 à 16h.