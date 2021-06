BERTRAND

Georgette Lamontagne



C'est avec profonde tristesse que nous vous annonçons le décès, à l'âge de 91 ans, de notre mère Georgette Lamontagne. Ses derniers moments à l'unité des soins intensifs et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec lui ont permis de faire ses adieux paisiblement et sereinement, entourée de ses proches et imprégnée de leur amour. À cet égard, la famille tient à remercier sincèrement toute l'équipe soignante qui a fait preuve d'humanité et d'empathie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Danyelle (Marcel Boily), Richard (Brigitte l'Heureux) et Michel (Linda Fillmore); ses petits-enfants: Patrick (Bronwyn Rayfield), Sarah, Nicolas (Joanie), Cédric (Andrea Hathaway), Alexandra (Philippe Boiteau), Guillaume et Félix-Arnaud; ses arrière-petits-enfants: Audrée, Elowyn, Callista, Alice, Llewellyn, Damien, Gwynneth, Victor, Violette et Henri; ses sœurs: Jeanne, Berthe et Denise Lamontagne; ses belles-sœurs et beaux-frères: Alice Bertrand Simard, Claude Bertrand (Solange Yourens), Nicole Théberge et Jean-Guy Bolduc, ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis(es), en particulier tous ceux du Lac St-Joseph. Nous nous souviendrons tous de sa beauté, de sa bonté sans oublier sa très grande générosité. Dans sa vie comme dans sa mort, Georgette nous a appris l'amour, le courage, la détermination, mais aussi le lâcher-prise lorsque son heure fût venue. Sa plus grande fierté a toujours été sa famille. Chacun de ses descendants porte en lui cet héritage. Notre mère était une personne simple et réservée. Elle souhaitait des funérailles modestes et privées en présence de sa famille immédiate. Celles et ceux qui le désirent pourront laisser leur témoignage sur le site internet de la maison Lépine et Cloutier.