BOUTIN, Paul Émile



Au Manoir Soleil de Chambly, le 7 juin 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Paul Émile Boutin, époux de feu dame Lisette Robitaille. Il était le fils de feu dame Adrienne Gosselin et de feu monsieur Émile Boutin. Il demeurait à Chambly.La famille vous accueillera aule vendredi 2 juillet 2021 de 19 h à 21 h,de 8h30 à 10 h.et de là au cimetière Saint-Charles.Il laisse dans le deuil son fils Jean-Luc (Christine Hamelin); sa fille Anne-Sophie (François Germain); ses petits-enfants: Raphaël, Alexandre et Sara-Maude; ses frères et sœurs: feu Jean-Claude (feu Denyse), Denise (feu Alphonse), feu Gisèle (Philippe), Véronique, Julie (Gilles), feu Céline (Jean-Guy), feu Rodrigue (Marcelle), Lise (Maurice), Claudette et Marius (Suzanne); ses beaux-frères et belles-sœurs: Denis (Catherine) et Christian; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Manoir Soleil pour l'attention apportée et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, Tél. : 418-527-4294.