LACROIX-HAMEL, Isabelle



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 janvier 2021, à l'âge 74 ans, est décédé Mme Isabelle Lacroix-Hamel époux de feu Jean-Charles Hamel. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Elle laisse dans le deuil ses fils : Steve Hamel (Maryse Francoeur) et Bobby Hamel (Nathalie Levasseur); ses deux anges: Audrey (Anthony Carbonneau) et Frédérique Hamel (Sébastien Pelletier. Ses parents; son père de feu Gilbert Lacroix et sa mère de feu Rosa Staptley-Lacroix. Ses beaux-frères et ses belles-sœurs : Denis Hamel (Lise) feu conjointe Diane Hamel, Paul Hamel (Gracia) et Pierre Hamel (Louise); ses neveux et nièces : Philippe et Jean Hamel, David et Claudia Hamel; Marie-Pier Hamel; ainsi que plusieurs de ses amis(es) plus particulièrement Lise et Brigitte. Sincères remerciements au personnel des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour la recherche sur la maladie de Crohn de la Fondation du CHU de Québec, 8025 boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1JOH4, téléphone: 418-525-4385, don en ligne https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/.