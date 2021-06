GODBOUT, Rollande Lapointe



À la maison de soins Palliatifs du Littoral de Lévis, le 19 mai 2021 à l'âge de 80 ans est décédée madame Rollande Lapointe, épouse de monsieur Donald Godbout, fille de feu monsieur François Lapointe et feu madame Emma Duclos. Elle demeurait à St-Gervais Bellechasse.et de là au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil son époux: Donald Godbout, ses enfants: Mario, Chantal (Luc Forget); ses petits-enfants: Alexandre Normand (Kim Drapeau), Amélie Normand (Anthony Poulin); ses frères et sœurs: feu Fernand (Gabrielle Labbé), feu Roger (Thérèse Tanguay), feu Anita (feu Ernest Godbout), feu Marie-Marthe (feu Jean-Guy Joly), feu Raymond (feu Jeannine Roy), feu Jacqueline (feu Fernand Vermette), feu Roland (Hélène Vermette), feu Jean-Paul (Monique Bilodeau), feu Louise (Marcel Marceau), Fernande (Jean-Paul Bouffard); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Hélène (feu Julien Laflamme), feu Albert, Doris (feu Roland Godbout), feu Louise (feu Daniel Rémillard), feu Oscar (Hélène Labbé), feu Agathe (feu Rénald Doiron), Réjean (feu Raymonde Goulet); neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de la Maison de soins Palliatifs du Littoral de Lévis pour tous les bons soins prodigués à Rollande.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins Palliatifs du Littoral de Lévis, 5445 rue St-Louis, 2e étage, Pavillon d'Youville, Lévis (Québec) G6V 4G9.