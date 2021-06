LACASSE, Dolorès Boutin



Le 1er juin, au Centre d'hébergement de Sainte-Claire, entourée de l'amour de ses enfants, est décédée madame Dolorès Boutin, à l'âge de 96 ans et 5 mois. Elle était l'épouse de feu Jos.-Thomas Lacasse et la fille de feu Oscar Boutin et de feu Rosalia Couture.En raison des contraintes sanitaires actuelles, la famille recevra les condoléances le vendredi 3 septembre de 19 h à 21 h et le samedi 4 septembre à compter de 9 h, auet de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants bien-aimés: Jean (Francine Roy), Pierre, Mireille (Firmin Bernatchez), Andrée (Lionel Tanguay), Nicole (Jean Deslandes), Jocelyne (Serge Baillargeon), Rachel (André Dufour) et Oneil (Nancy Fournier). Elle a aussi eu le temps de donner de l'amour à ses 21 petits-enfants et à ses 27 arrière-petits-enfants. Son rire communicatif retentira encore longtemps dans nos mémoires alors que son ingéniosité et sa grande générosité demeureront des sources d'inspiration pour chacun de nous. Elle était la soeur de feu Marie-Jeanne, feu Léopold (feu Gisèle Lacasse), feu Béatrice (feu Valère Fournier), feu Armand, feu Léonard, feu Marcel (feu Germaine Marcil), feu Jacqueline (feu Donatien Boissonneault), feu Rosianne (feu Jules Roy), feu Joseph-Alphonse (Marie Falardeau), Raymond, feu Robert (Georgette Marcoux). De la famille Lacasse, elle était la belle-soeur de feu Gisèle (feu Léopold Boutin), feu Charles (Olivette Nadeau), feu Carmelle (feu Georges Bellavance), feu Étienne (Jeanine Dumont), feu Monique (feu Archille Dessaints), Huguette (feu Louis-Philippe Allen), feu Michel, Charlotte (Julien Lord) et Françoise (Michael Pallota). Elle laisse également un souvenir impérissable à de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel et les bénévoles du Centre d'hébergement de Sainte-Claire pour les délicates attentions et les bons soins prodigués à leur mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayon d'Espoir de la MRC Bellechasse, 80 boulevard Bégin, Sainte-Claire, G0R 2V0. Site Internet: https://www.cisssca.com/cisss/fondations/fondation-le-rayon-despoir-de-la-mrc-de-bellechasse/La direction des funérailles a été confiée à la