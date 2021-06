État du vélo au Québec 2020

Les Québécois ne s’essoufflent pas ! Année record de ventes de vélos, multiplication des adeptes, essor des vélos à assistance électrique, engouement pour le vélo de montagne, prolongement de la saison, diminution des collisions, transport actif en croissance... Les Québécois ne se lassent pas de pédaler !

Tous les cinq ans, Vélo Québec réalise un portrait exhaustif de l’état du vélo au Québec. Sa plus récente édition, celle de 2020, rendue publique le 8 juin, démontre que « la popularité du vélo ne se dément pas : toujours plus de Québécois le choisissent pour le loisir, le transport et le tourisme. Ce qui est très encourageant, c’est que les efforts ont porté des fruits : il a progressé sur plusieurs fronts malgré la pandémie », affirme Jean-François Rheault, président-directeur général de Vélo Québec. Voici d’ailleurs 10 faits saillants illustrant cette vitalité sur deux roues !

Photo courtoisie