IndyCar: Rosenqvist victime d’un spectaculaire accident à Detroit

DETROIT | Le Suédois Felix Rosenqvist (Arrow McLaren) a violemment percuté de face un bloc de béton samedi, lors de la première course du GP IndyCar de Detroit, et il a probablement été sauvé par le mur de pneus empilés contre le béton.

Âgé de 29 ans, Rosenqvist n’a pu prendre un virage sur la droite au 25e tour de course et son bolide est allé s’écraser tout droit à pleine vitesse. Le choc frontal a été tel qu’il a renversé le bloc de béton.

À cette image impressionnante a fini par se substituer celle, plus rassurante, de Rosenqvist bougeant doucement la tête dans son cockpit, les mains tenant son casque, manifestement sonné mais pas souffrant.

Tremendo el golpe de Félix Rosenqvist. El acelerador se quedó atascado a fondo y fue directo al muro.



Por suerte, el sueco está consciente y lo estuvo en todo momento. Pero menudo susto...#Indycar #DetroitGP https://t.co/Ln14i2mFSK — Alberto Perea (@albeerpr_) June 12, 2021

Cette impression a été confirmée ensuite sur la caméra de bord quand il a pu enlever son casque, au moment où le personnel de sécurité est venu pour le secourir.

Au bout de longues minutes, pendant que la course était logiquement interrompue trois tours plus tard par un drapeau rouge, il a pu être extrait avec la plus grande prudence de sa monoplace et placé sur un brancard, toujours bien conscient, une minerve entourant son cou. Sur quoi il a été conduit à l’hôpital.

Restait à savoir s’il souffrait de blessures, notamment aux jambes, car le nez de sa voiture a plié à l’impact, mais le bout du cockpit semblait avoir plutôt bien résisté.

Une première évaluation, communiquée par le directeur des services médicaux de l’IndyCar, Geoffrey Billows, s’est voulue rassurante: «Il se porte bien. Il est conscient et alerte. Il n’a jamais perdu conscience, il parlait tout le temps. Il était endolori mais il n’a perdu aucune sensation nulle part.»

La course, prévue sur 70 tours et jusqu’alors dominée par le Néo-Zélandais Scott Dixon (Chip Ganassi Racing), a repris une heure plus tard, une fois la zone accidentée nettoyée et le mur de protection remis en conformité.