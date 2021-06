Jeux de société: Préparez vos cartes !

Bon nombre de jeux tournent autour des cartes et c’est ce que nous vous proposons cette semaine.

Vous aurez d’abord deux jeux assez rapides qui seront pleins de rebondissements et de mauvais coups, parfaits pour jouer entre amis maintenant que l’on peut se voir à l’extérieur et qu’il fait beau.

Et fait rare, nous vous proposons une extension pour un jeu dont nous vous avons déjà parlé. Et celle-ci vient vraiment enrichir l’expérience de jeu.

Love Letter

Photo courtoisie

2 à 6 joueurs

10 ans +

20 minutes

14,99$

On se retrouve dans un jeu de bluff et de déduction tout ce qu’il y a de plus minimaliste.

D’abord, les cartes tiennent dans une pochette de velours tout comme le minuscule livret de règles.

Le principe du jeu est fort simple. À son tour, le joueur pioche une carte et joue cette carte ou celle qu’il avait déjà en main et en applique les effets. Sur les cartes, on retrouve des personnages qui ont tous des pouvoirs différents.

Certaines cartes doivent être obligatoirement jouées si on les a en main. Il faut donc jouer de façon honnête.

Photo courtoisie

Le plus compliqué dans tout ça est d’apprendre les pouvoirs des divers personnages afin de bien pouvoir les gérer.

Un peu comme dans les Loups-garous, les joueurs peuvent essayer de dire quel personnage reste en main chez l’un de ses adversaires.

Sinon, quand on arrive à la fin d’une manche, c’est-à-dire quand plus personne ne peut jouer de carte, on regarde la valeur de chacune des cartes des joueurs qui en ont en main et celui qui a la plus haute valeur va amasser un jeton faveur.

Le nombre de jetons nécessaires pour remporter la partie va varier en fonction du nombre de joueurs.

Unstable Unicorns

Photo courtoisie

2 à 8 joueurs

14 ans +

45 minutes

29,99 $

Tout le monde aime les licornes, elles ont cette aura de beauté et de gentillesse. Mais celles-ci sont plutôt taquines.

En effet, Unstable Unicorns est un jeu de cartes où on peut tout faire pour contrarier ses adversaires en jouant astucieusement ses cartes.

Il s’agit ici de bâtir une armée de licornes qui sera imbattable et qui posera un maximum de difficultés à vos adversaires.

Tout le monde commencera avec une licorne bébé. On trouve même une pouponnière sur la table.

Les joueurs ont en main des cartes qu’ils pourront jouer à leur tour et celles-ci se retrouvent devant chaque joueur.

Photo courtoisie

Ainsi, c’est un peu comme si on bâtissait un moteur puisque lors de chaque nouveau tour, on peut profiter des effets applicables de chacune des cartes.

On peut aussi jouer des cartes qui vont forcer un joueur à passer son tour ou qui vont lui imposer un effet négatif.

Alors oui, ces licornes sont mignonnes, mais elles sont aussi très désagréables.

Il s’agit du jeu idéal à sortir à l’apéro puisque son style propice aux coups fourrés fera rire tout le monde, sauf peut-être le joueur qui se retrouvera ciblé par les autres.

Plus on est de joueurs, meilleure est l’expérience de jeu parce que pour tout dire, à deux ça tombe un peu à plat. À partir de quatre, ça devient carrément coupe-gorge.

Thingvellir

Photo courtoisie

2 à 5 joueurs

10 ans +

45 minutes

23,99 $

Pour combattre le dragon Fafnir, le roi du royaume des nains monte un bataillon. Ça, c’est la prémisse du très bon Nidavellir, un jeu de collection de cartes qui est beau et efficace.

Dans Nidavellir, on joue sur deux âges composés chacun de quatre manches. Au cours de celles-ci, avec des mises un peu comme des enchères, les joueurs recrutent des nains de chacune des trois tavernes afin de constituer leur armée et chacune des cinq familles de nains leur fait marquer des points de manière différente. À mesure que leur collection se bonifie, ils vont également pouvoir recruter des héros qui vont leur conférer des pouvoirs ou leur donner plus de points.

Thingvellir introduit un nouveau lieu, le campement. Pour pouvoir y piocher des artéfacts ou encore des mercenaires, il faudra avoir fait la mise la plus haute de la taverne. Et les mercenaires sont intéressants puisqu’ils offrent la possibilité de les jouer sur deux familles de nains plutôt qu’une seule comme ceux du jeu de base.

On a donc plus de choix et ça augmente la stratégie puisqu’il ne faut pas uniquement tenir compte des auberges dans ses mises, mais aussi du campement.

Parce qu’il faut savoir que le joueur qui a la plus haute mise sur une auberge peut choisir en premier.

Photo courtoisie

Qui plus est, les mercenaires ne sont pas immédiatement intégrés à l’armée. Ils le sont seulement à la fin d’un âge.

Quant aux artéfacts, ils octroient des pouvoirs à leur détenteur ou leur permettent de récolter des points en fin de partie.

En fin de compte, on a un jeu plutôt simple qui devient beaucoup plus profond et stratégique.

De plus, l’extension ajoute de nouveaux héros qui viennent interagir avec les nouvelles cartes de l’extension.

Les extensions ne sont pas toujours nécessaires, mais celle-ci apporte vraiment un plus.

Cela dit, il est conseillé de jouer plusieurs parties au jeu de base pour bien maîtriser le concept avant d’intégrer Thingvellir.