Julien BriseBois défend l’ajout de Kucherov en séries

Le retour en séries de Nikita Kucherov tombe certainement à point pour le Lightning de Tampa Bay, mais celui-ci ne fait pas l’affaire de tout le monde. Samedi, le directeur général Julien BriseBois a défendu son choix, arguant que tout avait été fait dans les règles.

Le Russe, qui a été placé sur la liste des blessés à long terme avant la saison régulière en raison d’une opération à la hanche, en décembre, mène les pointeurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) en séries.

Puisque la masse salariale ne compte plus lors du calendrier éliminatoire, un retour de Kucherov dans l’alignement a été possible, bien que le Lightning dépasse désormais le cap par près de 18 millions $.

Cette situation en dérange plus d’un, notamment le défenseur des Hurricanes de la Caroline Dougie Hamilton, qui avait dit sa façon de penser à la suite de l’élimination en cinq matchs de son équipe au second tour, mardi.

«Je sais que [la LNH] a enquêté sur Nikita Kucherov, et nous devons être capables de justifier l’opération, le temps de réhabilitation, le moment du retour, pour être sûr que tout était fait en accord avec les règles et les circonstances et ce sont les cartes que nous avons reçues. C’est comme ça que nous avons géré [la situation]», a confié BriseBois aux médias, samedi, selon le site sportif The Athletic.

Scénario idéal

Malgré tout, le DG a avoué qu’il ne savait pas comment le cas de Kucherov allait progresser au cours de la saison. Le meilleur pointeur en 2018-2019 n’a montré aucun signe de ralentissement, ayant déjà accumulé 18 points en 11 matchs de séries.

«Nikita a été capable de revenir et de performer à un haut niveau. Lorsque nous avons appris que Nikita aurait besoin d’une opération, nous avons dû déterminer si nous le placions ou non sur la liste des exemptions pour la saison, et je ne savais pas ce qui se déroulerait ensuite», a indiqué le Québécois.

«Heureusement pour l’organisation et moi, je ne crois pas que ça aurait pu se dérouler d’une meilleure façon. Lorsque j’étudiais les scénarios possibles, aucun n’était aussi bon que celui-ci», a ajouté BriseBois.

Tampa Bay poursuivra la défense de son titre de champion de la coupe Stanley en accueillant les Islanders de New York, dimanche, lors du premier match de leur série des demi-finales.