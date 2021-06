La Capitale-Nationale toujours sous la barre des 10 cas par jour

Le nombre de cas de COVID-19 continue de chuter dans la région de la Capitale-Nationale qui a ajouté, pour une troisième journée consécutive, moins de 10 cas à son bilan.

Dans le bilan mis à jour samedi, la Capitale-Nationale compte 6 nouvelles infections, soit un cas de moins que la veille. Au cours des sept derniers jours, deux décès ont été déclarés dans la région. Au total, 32 693 infections ont été dénombrées sur le territoire, ainsi que 1111 pertes de vie.

Dans Chaudières-Appalaches, le nombre de cas a également diminué au cours des 24 dernières heures, passant de 20 à 12 nouveaux cas, selon le bilan de samedi. Au cours des sept derniers jours, on a déploré quatre décès pour un total de 357 personnes ayant perdu leur combat contre la COVID-19.

Le nombre de cas continue sa chute libre au Bas-Saint-Laurent avec seulement un nouveau cas en 24 heures et aucun décès au cours des sept derniers jours.

Hospitalisations en baisse

Dans la région de la Capitale-Nationale et dans Chaudières-Appalaches, les hospitalisations sont aussi en baisse (-1 et -3, respectivement), avec un total de 14 et 16 personnes hospitalisées. Au Bas-Saint-Laurent, aucune nouvelle hospitalisation n’a été observée au cours des dernières 24 heures (3).