L’Argentine approuve le vaccin Convidecia du laboratoire chinois Cansino

BUENOS AIRES | L’autorité argentine de règlementation des médicaments a approuvé l’utilisation du vaccin Convidecia contre la COVID-19 fabriqué par le laboratoire chinois Cansino Biologics, selon un avis publié samedi au journal officiel.

L’administration nationale des médicaments et de la technologie médicale (Anmat) d’Argentine a accordé l’autorisation « avec un caractère d’urgence » de ce vaccin, dont la principale caractéristique est de ne nécessiter qu’une seule dose.

Le ministère de la Santé a annoncé vendredi que le gouvernement argentin avançait dans ses négociations avec Cansino pour l’achat de 5,4 millions de doses de Convidecia « sous réserve de disponibilité ».

Ce vaccin ne nécessite pas de congélation et peut être conservé à des températures allant jusqu’à 8 degrés Celsius, ce qui facilite la logistique pour son utilisation.

Environ 25 % des 45 millions d’Argentins ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 depuis décembre dernier, la majorité ayant reçu une seule dose.

L’Argentine a enregistré plus de 84 000 décès dus au coronavirus et plus de 4 millions d’infections.

