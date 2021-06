Pour une bonne cause

Je vous rappelle que la Fondation Michel-Sarrazin tient aujourd’hui, de 9 h à 17 h, sa 2e grande collecte de contenants consignés. Vous êtes invités en grand nombre à faire don de vos bouteilles de bière (sauf microbrasseries), canettes et bouteilles de plastique consignées afin de soutenir la mission de l’œuvre Michel-Sarrazin qui opère depuis plus de 35 ans la première maison de soins palliatifs au Québec. Trois points de collecte faciles d’accès, rapides et sécuritaires (vous n’aurez qu’à ouvrir le coffre de votre voiture pour permettre aux organisateurs de récupérer les contenants préalablement déposés dans des sacs ou des caisses faciles à manipuler) sont prévus : dans le stationnement arrière des bureaux de la Fondation Michel-Sarrazin au 801, Grande-Allée Ouest (via la rue des Jardins-Mérici) ; IGA des Sources (3373, rue de l’Hêtrière) de 9 h à 11 h ; et IGA Extra Convivio (2295, avenue Chauveau) de 13 h à 15 h.

Fidèle lecteur

Photo courtoisie

Edgar Fillion (photo), un fidèle lecteur du Journal de Québec qui habite à la résidence au Cœur du Bonheur de Saint-Agapit, célèbre aujourd’hui son 97e anniversaire de naissance. Originaire de Saint-Patrice-de-Beaurivage, M. Fillion a 4 enfants, 8 petits-enfants et 13 arrière-petits-enfants qui s’unissent pour lui souhaiter une superbe journée d’anniversaire.

60 ans

Photo courtoisie

Denis Dion, de Lévis, le benjamin d’une famille de 10 enfants de Saint-Charles-de Bellechasse aura officiellement 60 ans demain. Gérant de l’aréna de Saint-Charles-de-Bellechasse pendant de nombreuses années, Denis est maintenant directeur des élèves de l’école Vision Rive-Sud de Lévis. Les 60 ans de Denis seront célébrés plus tard, le dimanche 20 juin lors de la fête des Pères, au restaurant Bleu Citron de Saint-Charles, de son frère Robert (et de son épouse Marie-Claude St-Pierre) alors que l’on soulignera aussi les anniversaires de Lucien Turgeon (le beau-frère de Marie-Aline Dion) et Yvon Dion, l’aîné des garçons, tous les deux nés le 22 juin. Sur la photo, Denis Dion est entouré de ses deux filles, Alex et Aurélie.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 12 juin 2016. Cinquante personnes sont tuées (incluant le tireur) dans une discothèque d’Orlando, en Floride, où les troupes d’élite américaines du SWAT sont entrées pour délivrer les personnes retenues en otages par un homme armé qui avait ouvert le feu dans la discothèque quelques heures plus tôt.

Anniversaires

Photos courtoisie

Marc Tardif (photo de gauche), joueur de hockey (Nordiques de 1974 à 1983) et homme d’affaires (Charlesbourg Toyota), 72 ans... Michel Bergeron (photo de droite), entraîneur-chef (1980-90 : Nordiques - Rangers), commentateur à TVA Sports, 75 ans... Amir Khadir, co-fondateur de Québec solidaire, médecin spécialisé en microbiologie-infectiologie, 60 ans... Anne-Marie Angélil, fille de René Angelil et épouse de Marc Dupré, 44 ans... Louisette Dussault, comédienne, 81 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 12 juin 2019 : Sylvia Miles (photo), 94 ans, actrice américaine nommée deux fois aux Oscars de la meilleure actrice dans un second rôle pour ses performances dans Midnight Cowboy (1969) et Farewell, My Lovely (1975)... 2018 : Jon Hiseman, 73 ans, batteur, ingénieur du son, producteur de musique britannique... 2017 : Robert Campeau, 93 ans, homme d’affaires canadien autrefois milliardaire (immobilier)... 2016 : Bryan Robinson, 41 ans, vétéran de 13 saisons dans la NFL (Football)... 2015 : Rick Ducommun, 62 ans, acteur et scénariste canadien... 2015 : Monica Lewis, 93 ans, actrice et chanteuse de jazz américaine... 2013 : Laslo Babits, 55 ans, athlète canadien... 2013 : Jason Leffler, 37 ans, pilote automobile américain... 2012 : Elinor Ostrom, 78 ans, économiste et politologue américaine... 2011 : Pierre Brunet, 72 ans, O.C., FCA, ancien président du CA de la Caisse de dépôt et placement du Québec... 2007 : René Lacasse, 71 ans, retraité des Nordiques de Québec... 2003 : Gregory Peck, 86 ans, acteur américain... 1995 : Arturo Benedetti Michelangeli, 75 ans, pianiste italien.