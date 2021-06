Québec Bashing Night in Canada

Note : cette discussion se déroule en anglais, mais je l’ai traduite en français pour en faciliter la lecture.

« Mesdames et messieurs, bienvenue à un autre match enlevant de Bashing Night in Canada !

Mon nom est Don Cherry.

Rappelons que depuis quelques années, le Québec Bashing est devenu le sport national du Canada anglais, surpassant même le hockey et le curling en popularité. D’où la décision de diffuser tous les matchs à la CBC.

— En fait, Don, la mode est telle qu’on enseigne maintenant le Québec Bashing aux enfants d’âge primaire. J’ai un neveu de huit ans qui vit en Alberta, et il a disputé son premier match la semaine dernière !

— Il s’est bien débrouillé ?

— Et comment ! On lui a décerné la deuxième étoile ! Il a dit que si la consommation de drogues est en hausse à Vancouver, c’est à cause des films québécois qui racontent toujours des histoires de toxicomanes ! Une attaque bien sentie qui lui a valu une ovation debout !

— Ahahah, un futur champion !

— Alors, Don, à quoi doit-on s’attendre ce soir ?

— À l’un des meilleurs matchs de la saison ! Il faut dire que la capitaine des Fuckers de Toronto est nulle autre que Jan Wong, cette ancienne chroniqueuse du Globe and Mail qui a déjà écrit que les tueries de Polytechnique, Concordia et Dawson avaient été directement causées par la loi 101, une loi raciste qui alimentait la haine anti-immigrants au Québec !

— Ah, je me souviens ! C’était en septembre 2006 ! En fait, on pourrait dire que madame Wong est l’une des pionnières du Québec Bashing !

— En tout cas, c’est elle qui a inventé ce qu’on appelle le Wong Move, une stratégie qui consiste à établir un lien de causalité entre deux faits qui n’ont strictement rien à voir l’un avec l’autre ! Comme la loi 21 et le massacre de London, en Ontario.

— Ça lui a même valu le prestigieux trophée Durham !

— Tout à fait. Et face à madame Wong, on retrouve le professeur Amir Attaran, qui vient tout juste d’être nommé capitaine des Crazy Canucks de Charlottetown. À la fois médecin et avocat, monsieur Attaran est probablement l’un des Québec Bashers les plus connus et les plus admirés au pays.

— Oui, d’ailleurs, les militants antiracistes qui ont déboulonné la statue de John A. Macdonald il y a deux mois lui ont érigé un monument, pour le remercier d’avoir combattu le racisme des Québécois, un peuple d’horribles pouilleux ignorants et vulgaires qu’on aurait dû crisser dehors du pays à coups de pied dans le cul !

— Voilà qui est bien dit, Don ! Alors, les joueurs se mettent en place pour entonner l’hymne de la Ligue. Veuillez vous lever et vous tourner vers la photo de la reine...

If there’s something strange / In your neighborhood / Who you gonna call ? / Frogbusters !

If there’s something weird / And it don’t look good / Who you gonna call ? / Frogbusters !

I ain’t ‘fraid of no frogs !

— Bon match, chers amis ! Et n’oubliez pas que cette diffusion est possible grâce à un généreux don de la Fondation Don Macpherson ! »