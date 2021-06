Randonnée à l’île Bonaventure

Cette île rocheuse est dans l’ombre du Rocher Percé. Cependant, s’y rendre en traversier pour une randonnée pédestre en vaut le coup. Culminant à 137 m et d’une superficie de 4,16 km2, l’île se distingue sans contredit. Ce refuge d’oiseaux migrateurs héberge la plus grosse colo-nie de fous de Bassan au monde ! On l’estime à plus de 50 000 couples. À la sortie du bateau, le groupe se disloque et je me réjouis d’être seul dans un sentier. Les paysages majestueux se succèdent dans un relief escarpé avec vue sur le golfe du Saint-Laurent. La beauté des lieux arrive presque à me faire oublier l’odeur quand le vent tourne vers moi ! À mesure que je traverse l’île et me rapproche de la colonie, le bruit s’intensifie. Soudainement, les premiers escadrons en vol plané apparaissent. Ces oiseaux offrent un magnifique spectacle dans un ciel sans nuages. Le blanc, le noir et les touches de jaune se détachent sur un fond bleu azur. Les acrobaties aériennes, les plongées vertigineu-ses à près de 100 km/h, et les rituels amoureux complètent l’expérience.

Appareil : Canon EOS 7D MK II

Objectif : EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM

Exposition : 1/5000 s à f/5exposant

ISO : 250