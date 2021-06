5 constats: avantage T-Mobile Arena!

1. Le 7 mars 2020. C’est la date du vrai dernier match du Canadien sur la route. Une défaite de 4-1 contre les Panthers de la Floride devant 17 873 spectateurs au BB&T Center.

Ça fait plus d’un an que les joueurs du Canadien n’ont pas joué un vrai match à l’étranger où les spectateurs dans les gradins encouragent l’équipe locale.

Ça fait plus d’un an qu’ils n’ont pas entendu les clameurs d’une foule après une mise en échec, un but ou un bel arrêt du gardien adverse.

Ce soir, le Canadien dispute son premier match de sa série contre les Golden Knights au T-Mobile Arena. Pour la première fois de ses séries et de sa saison régulière, l’équipe de Dominique Ducharme vivra les sensations des gradins remplis au maximum de sa capacité.

Je suis convaincu que la formation montréalaise aura besoin de quelques minutes pour retrouver ses repères. Les Golden Knights, eux, seront prêts dès la première mise en jeu. Dans leur série contre le Colorado, ils se sont servis des premières minutes pour imposer le rythme de la rencontre. Du même coup, ils ont réussi à embarquer la foule dans le match.

La clé pour le Canadien ? Résister à la tempête en faisant des jeux simples. Un but opportun casserait le party dans la place et ça donnerait une grosse dose de confiance à la bande de Carey Price.

L’enfer sur glace

Grâce à la boxe, j’ai eu le privilège de couvrir plusieurs combats de Saùl « Canelo » Alvarez au T-Mobile Arena au cours des dernières années. À chaque occasion, l’amphithéâtre était plein au bouchon.

Pour faire mon boulot, j’ai souvent été assis sur le parterre à quelques pieds du ring. J’ai pu ressentir la puissance de la foule qui encourageait les deux boxeurs entre les câbles. J’en avais des frissons sur les bras.

Je n’imagine pas la sensation que les joueurs des deux équipes vivront lorsqu’ils sauteront sur la glace pour cette série. Pour le Canadien, ça pourrait être l’enfer. Pour les Golden Knights, la foule pourrait les transporter.

Même si l’entraîneur-chef Dominique Ducharme tente de minimiser l’importance de cet aspect, l’avantage de la glace sera un facteur important à considérer dans cette série.

Las Vegas pourra compter sur plus de 18 000 spectateurs contre 2500 spectateurs au Centre Bell. Peut-être plus si le Canadien peut convaincre la Santé publique dans les prochains jours. Rien n’est garanti.

Les Knights en six

Lors des deux premières séries du Canadien, j’ai choisi les Maple Leafs et les Jets pour l’emporter. Ma moyenne au bâton est terrible.

Par contre, je vais poursuivre dans la même veine pour la demi-finale. Je mise sur les Golden Knights pour l’emporter en six rencontres.

Les hommes de Peter DeBoer ont tous les outils pour battre le Canadien. Ils sont gros, rapides et talentueux. Ils ont quatre unités bien balancées. Ils vont gagner cette série, mais on assistera à une guerre de tranchées.

Carey Price va encore multiplier les arrêts, mais il ne pourra pas tout faire sur la patinoire. Il pourrait voler un ou deux matchs pour permettre aux partisans de garder espoir.

Toutefois, la crème va remonter à la surface et les amateurs québécois devront encore attendre une année de plus avant de célébrer une autre coupe Stanley.

2. FAA craque encore

Photo AFP

Une autre finale. Une autre défaite pour Félix Auger-Aliassime. Ça fait maintenant huit revers en pareille circonstance. Le Québécois va commencer à penser qu’il est atteint d’un mauvais sort. Contre Marin Cilic, il s’est bien battu, mais ce n’était pas suffisant pour gagner. Il n’a pas mal joué, mais il n’a pas été opportuniste dans les moments-clés. On dirait que c’est toujours le même scénario qui se répète. FAA participera maintenant au tournoi de Halle avant de prendre la direction de Wimbledon. C’est peu de temps pour rebâtir une confiance qui est affectée depuis plusieurs semaines.

3. Shields a reçu une dose d’humilité

Photo AFP

Claressa Shields a remporté son premier combat dans les arts martiaux mixtes dans la PFL League. Un knock-out au troisième round contre une adversaire qui devait la faire bien paraître. Ce n’est pas le scénario qui s’est produit. Brittney Elkin lui a montré qu’elle avait encore plusieurs choses à apprendre dans l’octogone. Shields a mal paru lors des deux premiers rounds alors qu’elle a dû se battre au sol. Elle n’avait pas les techniques pour se relever. On ne le dira jamais assez : les AMM et la boxe, ce sont deux sports différents.

4. GSP doit être admis au Panthéon des sports

Photo Martin Alarie

Georges St-Pierre mérite pleinement l’honneur qui lui a été attribué par la municipalité de Saint-Isidore. L’ancien combattant était touché de voir sa statue et l’aménagement autour de celle-ci. C’était beau de voir cette communauté célébrer son plus célèbre citoyen. La prochaine étape ? Une intronisation au Panthéon des sports du Québec. Ça doit se concrétiser dès l’an prochain. Après tout, il a été un des athlètes les plus populaires sur la planète durant sa carrière dans l’UFC.

5. Les Lions : un logo réussi

Photo courtoisie

Les Lions, le club-école du Canadien dans la ECHL, ont bien fait leurs devoirs. Leur logo est de toute beauté. Tout a été bien pensé avec une fleur de lys, la face de l’animal et les couleurs bleu, blanc et gris. De quoi rendre jaloux les dirigeants du CF Montréal. De plus, Marc-André Bergeron a déjà annoncé ses couleurs : il y aura plusieurs Québécois au sein de cette équipe. Avec cette déclaration, il vient de donner de l’espoir à tous les joueurs de la LHJMQ et du réseau universitaire qui voudront tenter leurs chances chez les pros.