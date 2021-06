Cadeaux pour chasseurs et pêcheurs

La fête des Pères est l’événement par excellence pour gâter l’être aimé en cette période post-pandémique.

Afin de souligner cette journée, qui se déroulera le 20 juin prochain, vous pourriez offrir à ce grand passionné d’activités de prélèvement en nature des produits qui lui permettront d’avoir encore plus de plaisir.

Voici quelques suggestions qui pourraient grandement réjouir votre papa :

1. Le FirePit +

Ce foyer sans fumée de BioLite brûle jusqu’à quatre bûches ou du charbon de bois. Son système breveté de circulation d’air injecte de l’oxygène pour éliminer la fumée avant qu’elle ne puisse s’échapper du feu, tandis que le contour en maille serrée propose une vue complète des flammes. La grille fournie transforme le tout en hibachi. Il est même muni d’une sortie USB. atmosphere.ca Prix : 299 $.

2. Agencement pour la truite

Les nouveaux ensembles 4-TK2 de Williams mettent en vedette quatre Wabler de taille 30 et 40 avec des coloris très visibles et réactifs aux UV, comme bonbon glacé sur nid d’abeilles, tigre de feu, orange fluorescent et perchaude. Les salmonidés seront ravis par l’action erratique de ces cuillères équipées d’une strie stabilisatrice qui limite les tournoiements. williams.ca. Prix : 29 $.

3. À toute épreuve

La firme québécoise Nanuk conçoit et construit des valises de protection pour les environnements impitoyables. Que ce soit pour les appareils électroniques sensibles de papa ou pour ses armes de chasse, elles sont conçues pour résister aux petites secousses comme aux chocs plus importants. Disponibles avec diviseurs ou mousse, elles sont robustes, étanches et garanties à vie. nanuk.com. Prix : À partir de 119 $

4. Plus goûteux

Le fumoir numérique Bradley BS1019 P10 Professionnel permettra au chef qui sommeille dans votre paternel de rehausser toutes ses venaisons et ses poissons. En plus de toutes les caractéristiques imaginables, il est équipé d’un compartiment à fenêtre pour les rondelles Bradley aromatisées et d’un port USB pour partager jusqu’à 50 de ses délicieuses recettes. bbqlabonte.com. Prix : 899 $.

5. Sans dégât

Il n’est pas facile de transférer un liquide d’un contenant à un autre sans malheureusement en déverser à côté. Le Pocket Pump Flex est une pompe à batteries super rapide et robuste qui se visse directement sur un réservoir. Il est idéal pour mettre de l’essence dans les véhicules utilitaires, les hors routes, les embarcations motorisées, les tracteurs, etc. canac.ca. Prix : 69 $

6. Les mains libres

Il est parfois agréable de pouvoir déposer sa perche lorsqu’on pêche à la traîne ou lors d’une pause bien méritée. Le porte-canne Scotty Powerlock de style ouvert avec verrouillage sécuritaire est doté d’un support universel qui s’adapte à tous les types de moulinets. Le nylon renforcé des fibres assure une solidité, une résilience et une fiabilité hors normes. scotty.com. Prix : 25 $

7. Pour garder le cap

Pour que papa maîtrise bien son GPS, voici un cours incluant un lecteur vidéo intégré de 7 po. Il n’aura rien à télécharger, pas besoin d’ordinateur et de WiFi. Ce cahier électronique autonome est prêt à être visionné autant de fois qu’il le souhaitera. La formation interactive et innovatrice est appuyée par des exercices tant sur le GPS que sur la carte et la boussole. orientationazimut.com. Prix : $190 $

8. Sauver des vies

Pour chaque passager dans une embarcation, il doit y avoir un vêtement de flottaison individuel approuvé par Transports Canada. Un VFI brisé, réparé ou altéré perd son approbation, donc il n’est plus utilisable et doit être remplacé. Voilà donc une belle opportunité de changer au besoin la veste de sauvetage de votre paternel par un modèle classique ou auto déployable.

Prix : variable.

9. Un bon support

Les chaises autoportantes ThermaSeat ont grandement augmenté le niveau de confort des chasseurs au sol grâce à leur dossier qui offre une surface stable pour reposer leur dos. Le système d’autosupport est composé d’une couche thermale, d’une pour être à l’aise et d’une dernière qui agit à titre de barrière. Ajustable avec les boucles latérales détachables. sail.ca. Prix : 75 $

10. Havresac

Pour éviter que l’être aimé ne soit racké, comme le dit si bien l’expression populaire, donnez-lui le sac à dos de chasse Dark Timber d’une capacité de 37 L pour faciliter le transport de ses différents équipements. Il est doté d’une ceinture et de bretelles matelassées pour maximiser le niveau de confort. En plus du grand compartiment principal, il est équipé de nombreuses poches et sangles. zone-ecotone.com. Prix : 120 $

11. Du tranchant

Au retour de ses excursions, papa sera fier de se servir du couteau à filet électrique sans fil Bubba doté de la batterie lithium-ion offrant la plus longue autonomie sur le marché. Grâce à ses quatre lames interchangeables souples et rigides en acier inoxydable à haute teneur en carbone et revêtues de titane, il pourra apprêter tous ses poissons sans problème. www.bubba.com. Prix 199 $.

12. Savoureux

Pour partir du bon pied, il n’y a rien comme un bon café. Aussi bien chez Sail que chez Latulippe, on m’a suggéré le DRUP pour les vrais passionnés. Café torréfié et moulu au Québec, cette mousseline 100 % compostable est prête à être emportée aussi bien en forêt qu’au bord d’un lac. On fait bouillir de l’eau, on laisse infuser 5 minutes et il ne reste qu’à savourer l’une des quatre saveurs disponibles en 12 sachets de mousseline. Prix : 18 $