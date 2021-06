Des journaux bons pour envelopper les poissons?

Le premier ministre Justin Trudeau a laissé entendre, dimanche matin, qu’il se souciait peu des commentaires des médias sur le Sommet du G7, qui s’est conclu au Royaume-Uni.

«Les impacts de ce G7 vont demeurer bien longtemps après que les journaux pour lesquels vous écrivez auront été utilisés pour envelopper du poisson», s’est exclamé M. Trudeau en anglais, alors qu’il répondait aux questions des journalistes lors de sa conférence de presse de clôture du Sommet.

Le premier ministre a cependant rapidement réajusté le tir avant de répéter sa réponse en français. «Je ne crois pas que je vais répéter la portion sur les poissons, je pourrais me retrouver dans le trouble», a-t-il lancé avec le sourire.

«Nous respectons la liberté de presse et son indépendance et le travail que vous faites tous d’une façon très efficace», a-t-il ajouté, toujours en anglais.

M. Trudeau réagissait ainsi à des questions sur le Sommet en brossant un parallèle avec celui de Charlevoix, qui s’était conclu en queue de poisson après que l’ancien président Donald Trump eut désavoué le communiqué de presse conjoint des dirigeants à l’aide d’un tweet publié à partir d’Air Force One.

Le premier ministre a noté qu’alors, les manchettes des journaux avaient toutes porté sur ce dénouement inattendu et sur la question des relations entre le président Trump et ses homologues du G7, éclipsant ainsi les engagements pris par les pays les plus avancés du monde dans d’autres domaines.

«La réalité, c’est que les conclusions de cette rencontre [dans Charlevoix], les milliards de dollars, par exemple, qu’on a investis en éducation pour les femmes et les filles, dans l’initiative pour protéger nos océans et éliminer les plastiques de nos océans [...]. Malgré les manchettes et ce qui s’écrit, le travail qui est fait [...] va continuer», a-t-il assuré.

«Le travail qu’on a commencé et qu’on a accompli ici [au Royaume-Uni] va avoir un impact réel pour les années et les décennies à venir», a ajouté Justin Trudeau en conclusion de sa conférence de presse.