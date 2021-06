Des provinces sur le seuil d’une nouvelle étape de déconfinement

Des provinces se sont rapprochées bien près, dimanche, d’entamer une nouvelle étape de leur déconfinement, alors que la pandémie continue à ralentir au pays.

Au Nouveau-Brunswick (7 cas), le gouvernement continue d’attendre que 75 % de la population éligible soit vaccinée avant de commencer à lever les restrictions toujours en place.

Or, on dénombrait dimanche 74,6 % de la population éligible vaccinée dimanche, si bien que quelques milliers de doses de plus devront être administrés avant que le gouvernement puisse aller de l’avant avec son plan. Ce dernier espérait pourtant atteindre le seuil des 75 % au début de la semaine dernière.

Le scénario est similaire en Saskatchewan (66 cas), première province à avoir présenté un plan de relance en fonction de la couverture vaccinale, où le gouvernement attend d’atteindre les 70 % d’adultes vaccinés pour entamer la phase 3 de son plan de relance.

Le plan initial tablait sur le passage à la phase 3, qui se caractérise par un quasi-retour à la normale, trois semaines après l’atteinte du cap des 70 %. Or, 69 % des Saskatchewanais ont désormais reçu leur vaccin.

Jaune et vert

Du côté du Québec, seulement 151 cas et deux décès ont été signalés dimanche tandis que les hospitalisations liées au virus ont continué à fondre.

Ce bilan est de bon augure alors que le déconfinement se poursuivra comme prévu avec le retour en zone jaune de toutes les régions qui sont encore au stade orange, incluant Montréal et Laval. D’autres secteurs passeront, eux, au vert, des zones avec des restrictions vraiment assouplies.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a néanmoins fait un petit rappel pour souligner que tout n’est pas encore gagné.

«À pareille date l’an dernier, la moyenne mobile des cas était de 141 comparativement à 175 aujourd’hui. Malgré une baisse des cas, le Québec n’avait pas échappé à une 2e vague. La différence cette année: le vaccin. Si on veut remporter contre le virus, il faut se faire vacciner. Restons prudents», a-t-il écrit sur Twitter en partageant les données du jour.

L’Ontario, qui a ajouté 530 cas et sept décès à ses statistiques dimanche, a pour sa part amorcé son déconfinement au cours de la fin de semaine, au grand bonheur de ses citoyens qui ont pu retrouver un semblant de vie normale, après des mois sous le régime de règles sanitaires le plus strict au pays.

La situation au Canada:

Ontario: 539 683 cas (8957 décès)

Québec: 372 989 cas (11 172 décès)

Alberta: 230 298 cas (2269 décès)

Colombie-Britannique: 146 176 cas (1730 décès)

Manitoba: 54 357 cas (1100 décès)

Saskatchewan: 47 941 cas (555 décès)

Nouvelle-Écosse: 5742 cas (89 décès)

Nouveau-Brunswick: 2298 cas (45 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1375 cas (7 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 206 cas

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Yukon: 98 cas (2 décès)

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 401 963 cas (25 930 décès)

