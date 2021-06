Euro: enfin un début victorieux pour l’Angleterre

Pour la première fois en 10 participations à l’Euro, l’Angleterre a finalement réussi à remporter son premier match de la compétition. Les favoris de la foule ont vaincu la Croatie 1 à 0, dimanche à Londres, dans un match impliquant des équipes du groupe D.

Même si ce ne fut pas entièrement convaincant, il s’agit pour les Anglais d’un premier pas, aussi petit soit-il, vers un premier titre européen.

C’est une réussite de Raheem Sterling, à la 57e minute, qui leur a permis de mettre fin à leur malédiction. En entrant dans la surface de réparation, l’attaquant de 26 ans s’est faufilé entre trois adversaires, a accepté un relais de Mason Mount et a déjoué le gardien adverse d’une frappe de la droite.

Il s’agissait du premier but de Sterling lors d’un tournoi international majeur, lui qui y disputait un 13e match. C’était également une façon de répondre aux critiques, puisque sa sélection au profil de Jack Grealish avait créé une certaine polémique.

«Je suis ravi pour lui. Cela fait pas mal de matchs de tournoi sans qu’il ne marque avant la partie d’aujourd’hui [dimanche]», a exprimé l’entraîneur Gareth Southgate lors de la conférence de presse qui a suivi l’affrontement.

«Je dois aussi dire que son travail sans le ballon était phénoménal, ainsi que son désir de revenir en défensive pour les empêcher d’avancer», a ajouté le sélectionneur anglais.

Ce dernier espère maintenant que sa troupe se montrera aussi avare face aux Écossais dans un duel qui aura une saveur très politique, vendredi, au Wembley Stadium. Il restera à voir si le gardien Jordan Pickford sera davantage testé que dimanche; les Croates l’ont forcé à effectuer un arrêt seulement.

D’ailleurs, ceux-ci renoueront avec l’action face aux Tchèques et un autre faux pas pourrait signifier une élimination rapide.

Par ailleurs, l’attaquant Jude Bellingham est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de l’Euro à participer à un affrontement. L’Anglais de 17 ans et 349 jours a remplacé Harry Kane pour les 10 dernières minutes de la rencontre.

Débuts ratés pour la Macédoine du Nord

Peu connue du public, l’équipe de la Macédoine du Nord effectuait ses débuts en compétition internationale et malgré le but de Goran Pandev peu avant la demi-heure de jeu, elle a dû s’avouer vaincue 3 à 1 par l’Autriche dans un match du groupe C présenté à Bucarest, en Roumanie.

Pourtant, les négligés de la section étaient bien placés pour obtenir un point au classement, mais deux buts en fin de partie ont ruiné leurs espoirs.

À la 78e minute, Michael Gregoritsch a brisé une égalité de 1 à 1 en redirigeant un centre tendu. Marko Arnautovic a inscrit le filet d’assurance 11 minutes plus tard.

En première demie, Stefan Lainer, avec une magnifique reprise à la volée, avait ouvert le pointage pour les Autrichiens. Pandev avait toutefois nivelé la marque avant que les deux clubs ne retournent au vestiaire.

Les Nord-Macédoniens semblent donc incapables de résoudre l’énigme des Autrichiens, qui les avaient défaits deux fois en qualifications de l’Euro. Leurs deux rencontres suivantes sont prévues jeudi face à l’Ukraine, puis le 21 juin contre les puissants Néerlandais.

Les Pays-Bas se sauvent avec la victoire

Parlant des deux prochains rivaux de la Macédoine du Nord, les Néerlandais ont signé un gain de 3 à 2 face à l’Ukraine, dans un duel présenté à Amsterdam.

Les gagnants de ce duel s’étaient forgé une avance de 2 à 0 avant la 60e minute de jeu. Georginio Wijnaldum et Wout Weghorst avaient fait bouger les cordages.

Andriy Yarmolenko et Roman Iaremtchouk ont toutefois ramené tout le monde à la case départ, eux qui ont respectivement touché la cible aux 75e et 79e minutes.

Avec cinq minutes à faire au temps réglementaire, Denzel Dumfries a délivré les Pays-Bas en redirigeant un centre de la tête derrière le gardien Heorhii Bouchtchane. Ce dernier s’en voudra longtemps, puisqu’il a touché au ballon, avant de le voir traverser la ligne des buts.