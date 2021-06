Jérémy Briand signe le meilleur résultat de sa carrière en Coupe du monde

Dans une journée marquée par la victoire du Canadien Tyler Mislawchuk, Jérémy Briand a signé le meilleur résultat de sa carrière en Coupe du monde de triathlon, une neuvième place, dimanche, à Huatulco, au Mexique.

Sur le parcours de distance en sprint de 750 m de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied, le Manitobain a devancé les Brésiliens Manoel Messias (+22 s) et Miguel Hidalgo (+23 s).

Briand n’avait pas un rôle de soutien à jouer pour Mislawchuk et il en a profité pour percer le top 10. Le triathlonien de Sainte-Julie est sorti de l’eau dans le premier groupe et est demeuré dans le peloton de tête de vélo. Une fois à la course à pied, il a pu terminer en force.

«Je suis satisfait. J’avais fait ce parcours il y a trois ans et, en partant plus tôt dans la journée, la chaleur était moins un enjeu aujourd’hui [dimanche]», a analysé l’athlète, dont le meilleur résultat en Coupe du monde était une 13e place à l’étape de Weihai, en Chine, en septembre 2019.

«En vélo, je ne suis pas super satisfait de mon positionnement dans le groupe, où j’étais plus en arrière. Au début de la course à pied, je n’avais pas de bonnes jambes, mais plus ça avançait, plus je progressais en rattrapant des concurrents. C’était motivant, et j’ai réussi à finir dans les dix premiers», a poursuivi celui qui a accusé un retard de 31 s sur son compatriote.

Une place à obtenir

Charles Paquet s’est classé 16e, à 20 s de Briand, tandis qu'Alexis Lepage n’a pas pris le départ de l’épreuve.

Cette compétition était la dernière du processus de qualification olympique pour confirmer qui, entre Lepage et Matthew Sharpe, sera retenu dans l’équipe olympique canadienne pour épauler Mislawchuk aux Jeux de Tokyo cet été.

Dimanche, Sharpe a pu aider Mislawchuk à la natation et à la course à pied. Après son abandon à la Coupe du monde de Lisbonne le 22 mai dernier, Lepage avait reconnu que Sharpe avait une longueur d’avance sur lui dans le processus de qualification, et la course de dimanche va elle aussi en ce sens.

Samedi, à l’épreuve féminine, la Québécoise Amélie Kretz s’était classée cinquième.