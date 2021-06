La Beauce en zone jaune: «Enfin, nous sommes Québécois à temps plein»

Plusieurs régions du Québec verront leurs mesures sanitaires s’assouplir lors du passage au palier jaune, dès lundi.

C'est le cas de Montréal, Laval, Capitale-Nationale, Estrie, Outaouais, Lanaudière, Laurentides, Montérégie et plusieurs MRC du Bas-Saint-Laurent.

Après une semaine d'incertitude en raison du grand nombre de cas actifs au prorata, La Chaudière-Appalaches suivra elle aussi en zone jaune.

«Ça n'a pas été évident! On mettait l'ensemble des citoyens dans le même bateau alors que ce n'était pas le cas. Les Beaucerons ont fait de nombreux efforts pour arriver où nous sommes aujourd'hui. On peut se dire qu'enfin, nous sommes à nouveau des Québécois à temps plein», a mentionné Claude Morin, maire de Saint-Georges a TVA Nouvelles.

Le maire s’est dit aussi content que ses citoyens. «Nous étions incertains de la réponse du gouvernement depuis une semaine, mais nous avons eu la bonne nouvelle vendredi», a ajouté M. Morin.

Nouveautés en zone jaune

Il sera maintenant possible d'accueillir une autre bulle familiale à l'intérieur d’une résidence. Il sera également possible pour les tenanciers de bars d'accueillir des clients à l'intérieur de leur établissement. Toutefois, ce sera un maximum de deux bulles familiales par table.

«C'est un soupir de soulagement pour nous et pour les autres restaurants et propriétaires de bars ici! Ça fait longtemps qu'on attendait ça», a commenté Anthony Blais, copropriétaire du Rock Café de Saint-Georges.

«Ça fait du bien de revenir ici! Depuis plus d'un an qu'on fonctionne en formule take out, c'est le temps que ça recommence», a souligné Isabelle Veilleux, gérante de La Société à Saint-Georges.

Les sports intérieurs sans contacts seront permis avec un maximum de 12 personnes. Les sports extérieurs avec contacts brefs comme le soccer et le baseball pourront voir sur leur terrain un maximum de 25 personnes. Les ligues sportives pourront elles aussi reprendre leurs activités.

Le télétravail est maintenant recommandé en zone jaune plutôt qu'obligatoire. Même chose pour le port du masque en tout temps en milieu de travail qui n'est plus obligatoire si la distanciation est respectée.

