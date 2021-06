Le Canadien est là où Dominique Ducharme le souhaite

À la veille de son premier rendez-vous avec les Golden Knights de Vegas au troisième tour éliminatoire, le Canadien de Montréal se trouve dans des dispositions idéales, aux dires de son entraîneur-chef Dominique Ducharme.

Débarqué samedi au Nevada, le Tricolore poursuit sa préparation pour le match initial de la série prévu lundi au T-Mobile Arena. Malgré la longue pause suivant la finale de la section Nord, balayée en quatre parties face aux Jets de Winnipeg, Ducharme aborde la situation avec sérénité.

«Ça fait partie du parcours, a-t-il en vidéoconférence, dimanche, avant l’entraînement des siens prévu plus tard en journée. On veut en faire plus et on contrôle ce qu’on peut. On aborde la série en pensant à demain [lundi]. Nos joueurs sont au bon endroit. Il y a de l’enthousiasme, mais ce n’est pas démesuré et on demeure concentré.»

À titre d’exemple, il a évoqué le capitaine Shea Weber, qui, en dépit de son immense bagage, se retrouve en ronde 3 pour la première fois de sa carrière.

«C’est un gars assez en contrôle d’habitude, mais je sais qu’il veut saisir cette opportunité et il est excité. Nos gars sont dans bon état mental dans l’ensemble», a précisé Ducharme.