Les espaces bleus? Bonne chance!

Ainsi, le gouvernement va créer un réseau régional de musées destinés à rendre hommage aux grandes figures et aux grands événements de l’histoire du Québec, question de faire mousser notre fierté nationale.

En théorie, l’idée est intéressante.

JE NE ME SOUVIENS PAS

En effet, le Québec ne s’intéresse pas assez à son histoire.

En France, il y a des plaques commémoratives à tous les deux mètres. « Un tel a habité ici », « Un tel a écrit tel livre ici » ou « Tel membre de tel réseau de résistants s’est fait fusiller ici ».

Tout juste si on n’appose pas des plaques pour dire : « Ici, le 15 juin 1534, il ne s’est strictement rien passé ».

Mais au Québec, le passé n’est pas très présent dans nos vies. Pendant longtemps, on a préféré construire des caisses pop en tôle ondulée ou des bars de danseuses en stucco plutôt que rénover nos maisons patrimoniales.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle — à mon humble avis — la région des Cantons de l’Est est plus belle que la région des Laurentides. Parce que les anglophones, eux, restaurent leurs vieilles baraques au lieu de les passer sous le bulldozer.

Donc, difficile de ne pas saluer l’initiative du gouvernement.

Mais il y a un hic.

Nous ne sommes pas en 1981, mais en 2021. Et en 2021, faire revivre l’Histoire n’est pas une mince affaire.

En fait, c’est un terrain miné. Il y a un lobby qui se cache derrière chaque arbre, chaque arbuste.

Avant, on analysait ce qui s’est passé en 1812 avec le regard d’un citoyen qui vivait en 1812.

(On appelait ça : l’approche historique)

Aujourd’hui, on ramène tout à aujourd’hui.

Car les petits lapins qui militent dans telle et telle organisation croient qu’ils incarnent le stade ultime de l’évolution humaine. Il y a eu le big bang, les premières molécules, l’australopithèque, le sapiens sapiens, l’inventeur du Silly Putty et les petits lapins.

Après, plus rien. C’est le boutte du boutte du boutte. On ne peut pas aller plus loin dans l’évolution du cerveau humain que le petit lapin.

Terminus, tout le monde descend.

LAVEZ, LAVEZ LE PASSÉ

Convaincu qu’il est le cadeau de Dieu à l’humanité, le petit lapin se croit investi d’une mission : passer l’aspirateur sur le tapis du passé pour le débarrasser de tous les acariens qui le contaminent.

Prendre le passé, avec toutes ses taches et ses scories, et le jeter dans la laveuse du temps présent afin qu’il ressorte aussi propre, aussi beau qu’une rengaine de Passe-Partout.

Donc, bonne chance aux gens qui vont être chargés de choisir les figures du passé qui peupleront ces nouveaux musées.

Vous allez avoir un fun noir — oups ! blanc.

Champlain ? Sa femme avait 14 ans, c’est un pédo !

Dollars des Ormeaux ? Un tueur d’autochtones !

Jean Talon ? Un colonialiste !

René Lévesque ? Un macho, un courailleux !

Gilles Villeneuve ? Un pollueur !

Jacques Parizeau ? Un bourgeois capitaliste !

Etc., etc.

Il va y avoir trop de Blancs, pas assez de personnes « racisées », trop d’hétéros, trop d’hommes, pas assez de handicapés, aucun trans, et blablabla.

UNE SEULE STATUE

Finalement, la seule personne qui sera digne d’un hommage sera le rappeur et militant antiraciste Webster. Ça ne fait pas un grand, grand musée.